Ezért nem Vera lett Tóth Gabi kislányának a keresztanyukája: az édesanyának elege lett, tiszta vizet önt a pohárba

Tavaly decemberben, vagyis már majdnem egy éve született meg Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor kislánya, Hannaróza. A kislánynak nemrég a keresztelőjét is megtartották, ám sokak meglepetésére nem Gabi nővére, Vera lett a kicsi keresztanyukája, hanem az énekesnő egy barátnője, aki tíz éve van Gabi mellett. Az anyuka kapott a kommentelőktől sok bántást, hogy miért nem a nővérét választotta, Gabi most egy hosszú - a csalad.hu-n vezetett blogjában megjelent - írásban meséli el, miért is esett a választása a barátnőre.

Én sokáig, sokszor úgy gondoltam, hogy nincs önzetlen baráti szeretet. Sajnos ezt igazolta az élet is. De aztán jött Bogi. Tíz éve találkoztunk és már az első beszélgetések alkalmával kiderült, hogy sorstársak vagyunk - írta az énekesnő, aki Bogival együtt sokáig úgy hitte, nem is lehet gyermeke.

A szoros és bensőséges barátságukat végül az törte meg, ami össze is kovácsolta őket: a gyerekkérdés, ugyanis aztán megtörtént a csoda, elsőként Bogival, aminek Gabi mégsem tudott örülni, sőt, haragudott is a barátnőjére.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés, Okt 17., 2020, időpont: 3:19 (PDT időzóna szerint)

Amikor ő az előzmények ellenére teherbe esett, én nem tudtam őszintén vele örülni, és nem voltam mellette. Most már tudom, hogy az egy védekezési mechanizmus volt részemről. Nem volt erőm szembenézni a ténnyel, hogy neki sikerült, amire mindketten azt gondoltuk, hogy nekünk nem fog. Előfordult, hogy nyers voltam vele, lobbanékony és kritikus, de ő soha nem neheztelt rám, mindig szeretettel állt hozzám - írta őszintén Gabi, aki Bogi valódi szeretetének köszönheti, hogy még mindig maga mellett tudhatja barátnőként.