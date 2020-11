Élő adásban jelentette be Osvárt Andrea: szakított párjával

Osvárt Andrea egy ország előtt a TV2 Dancing With The Stars című műsorában jelentette be, hogy magánélete nem alakult a legjobban a műsor lefolyása alatt, ám aszínésznő nem hagyja, hogy elgyengüljön nehéz helyzete miatt.

Az én párkapcsolatom véget ért és nem akartam, hogy ez látszódjon rajtam a műsorban, mert azért még dúlnak bennem az érzelmek és az indulatok, ezeket pedig magamnak szeretném megtartani

– mondta a színésznő, aki igyekszik felállni és nem megtörni érzelmileg.