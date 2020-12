Dráma! Visszaélnek Bódi Gusztiék nevével – „Idegesítő és nagyon bosszantó, folyamatosan csinálják.”

Csalók próbálják átvágni Bódiék rajongóit.

Pénznyereményeket ígérnek, majd bankkártyaadatokat csalnak ki azok a kamuoldalak, amelyek többek között Bódi Guszti nevével is visszaélnek. A zenész családja már hónapok óta küzd, hogy megállítsa a csalókat, eddig eredménytelenül.







© Bors

Rengetegen bedőltek már ezeknek a kamuoldalaknak, az átvert emberek pedig Gusztiékat fenyegetik.

– Idegesítő és nagyon bosszantó, folyamatosan csinálják. Van, amikor Margót, majd Csabit, aztán engem használnak fel, hogy megvezessék az embereket. Az a gáz az egészben, hogy sokan tényleg elhiszik. Hiába jelezi Margó egy nap legalább háromszor, hogy senki ne dőljön be, mert ezek álhírek – nyilatkozta korábban a Ripostnak Guszti, aki mindent megtett, hogy véget vessen ennek az őrületnek, ám a próbálkozásai sikertelenek voltak. Hiába kerül törlésre egy-egy kamuprofil, a csalók másnap már létrehoznak egy újat, és ismét megkörnyékezik a gyanútlan rajongókat.







© Facebook

Guszti a napokban ismét megosztott Facebook-oldalán egy felhívást, hogy véletlenül se dőljön be senki ezeknek, de sajnos még így is akadnak olyanok, akiktől a szélhámosok kicsalják az adataikat.

A zenész a Ripostnak elmondta: sokakat arra is rávettek a csalók, hogy pénzt utaljanak.

– Nem javult a helyzet... Folyamatosan hozzák létre az újabb kamuoldalakat. Mi megtettük újra a szükséges intézkedéseket, de sajnos nem tudjuk elégszer elmondani, hogy ne dőljön be ezeknek senki! V an olyan kamuoldal, aminek például nyolc követője van összesen, mégis rá tudott venni embereket arra, hogy megadják a bankkártyaadataikat. Sőt, volt olyan, aki már pénzt is utalt nekik – fogalmazott a zenész, akinek a posztja alatt az is kiderült, hogy vannak olyanok, akik keresik rajtuk a nyereményt és akár feljelentéssel is fenyegetőznek.







© Facebook

Naponta írnak nekünk, és számonkérik rajtunk a nyereményt. Van olyan is, aki feljelentéssel fenyegetőzik, vagy éppen azt állítja, hogy mi nem tartjuk be a szavunkat!

– árulta el Guszti, aki el van keseredve, hiszen nem tudja, hogyan állíthatná meg ezt az őrületet.