Dögös: Tolvai Reni popsimasszázzsal készül a nyárra

Az énekesnő nagy rajongója a kozmetikai szereknek és a szépségápolásnak, de nincs ezzel egyedül, az Instagramon közzétett sminkelős videóit tízezrek követik nap mint nap.

Reni amikor csak teheti, szépségmegőrző beavatkozásokra jár, ilyen volt a tegnapi programja is, amikor nyirokmasszázsra jelentkezett be. A híresség szerint nem lehet elég korán elkezdeni a testünk nyárra való felkészítését, így ő már most, november végén belevágott a feszes popsi és comb projektbe.

Az Instagram story-jában közzétett videó szerint ez a beavatkozás inkább tűnik kényeztetésnek, sem mint fájdalmas kínzásnak, úgy hogy ha az olvasóink között van olyan, aki még sosem próbálta, annak is jószívvel ajánljuk. Nem csak a narancsbőrt tünteti el, de még a léleknek is jót tesz ebben a nyirkos, szomorú időben egy masszőr szakértő érintése.