Bochkor Gábor is elkapta a koronavírust

Bár bízott az ellenkezőjében, a gyanú beigazolódott és Bochkor Gábor is megfertőződött a koronavírussal. A Retro Rádió műsorvezetője a körülményekhez képest jól érzi magát, csak enyhébb tünetei vannak.

A hír igaz, pozitív lett a tesztem. Kedd óta hőemelkedésem és pici izomfájdalmam van, amire fájdalomcsillapítót szedek. A közérzetem teljesen jó, szaglásom és ízlelésem van, úgyhogy ezzel egészen jól elvagyok

– számolt be állapotáról a Blikknek a rádiós, aki aznap már otthonról vezette a Retro reggeli adását.







© Végh István

Bochkor már a legelső tünetek észlelésekor azonnal riasztotta a munkatársait és bár a gyorstesztje negatív lett, a PCR-teszt már kimutatta a fertőzést.