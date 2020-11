Berki Krisztián: 15 éve várják, hogy be legyek zárva!

Karton-Mazsival vonult be Berki Krisztián.

Elzárják a világ elől Berki Krisztiánt. A lehetetlent hírből sem ismerő műsorvezető a Viasat6 Celebcella című műsorában feszegeti tovább a határait. Berkit 120 órára, egy mindössze 17 négyzetméte­res ablaktalan konténerbe zárták be.

15 éve várja egy ország, hogy be legyek zárva, úgyhogy ideje volt kipróbálni. Így megúsztam Mazsi születésnapját, ugyanis pont a forgatás alatt volt. Nőnapra sportautót ka­pott, ezért inkább most gyorsan bementem a cellámba, és spóroltam egy kicsit. Viccet félretéve, szeretem fe­szegetni a határaimat, kíváncsi voltam, hogyan reagálok a teljes be­zártságra, főleg ak­kor, ha sok nullás fizetség is jár ér­te – me­sél­te Ber­ki a Bors­nak.







120 órát kell kibírnia 17 négyzetméteren az ablaktalan konténerben mobil és társaság nélkül © Viasat

Krisztiánnak fo­galma se volt arról, mi történik a külvilágban, éjjel vagy nap­pal van-e, ugyan­is csupán három személyes tárgyat vihetett be magával a műsorba.

– A telefont evidens módon kint kellett hagyni. Az egyik tárgyam Nati kislányom szuszókapárnája. Csak azzal engedett el a műsorba. Amikor megmutattam neki, mekkora egy ilyen konténer a valóságban, azt kérdezte: „Ide lesz apa bezárva?” Mondtam neki, inkább becsukva, de bármikor kijöhetek, ha rosszul érzem magam. Erre azt felelte: „Úgyse jössz ki!” – mesélte tovább Berki, aki a feleségét is magával vitte a műsorba.

– Készíttettem Mazsiról egy életnagyságú kartonfigurát, mert korábban megígértem neki, hogy soha egyetlen éjszakát nem töltünk külön – mesélte Krisztián, aki egy trónt is vitt magának.