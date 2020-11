Balázs Klári: Komolyan kell venni a helyzetet!

Az új rendeletek értelmében szerdától meghosszabbodik a kijárási tilalom, bezárnak a színházak, múzeumok, éttermek, és további korlátozó intézkedések lépnek érvénybe. Összeállításunkban ismert magyar emberek mondják el a véleményüket a jelenlegi helyzetről.

Hajdú Péter: Megpróbáljuk megtartani az embereinket

A tévés évek óta működtet sikeres éttermet Törökbálinton. A tavaszi hullám idején már egyszer be kellett zárni a bisztrót, ekkor vezették be a házhoz szállítást.

– Visszaáll a tavaszi rendszer, miszerint csak a szakácsok és a futárok dolgoznak, illetve egy ember koordinálja majd a rendeléseket – mondta el a Ripostnak Hajdú Péter, akinek most egyetlen cél lebeg a szeme előtt, mégpedig az, hogy minden alkalmazottjának munkahelyet biztosíthasson.







– A kormány intézkedéseinek köszönhetően kifizetik a megtartott munkavállalók bérének ötven százalékát, illetve a járulékokat. Ez egy nagy könnyebbség számunkra. A következő harminc napban az éttermemben megpróbáljuk megtartani a beosztottjainkat, ez most a legfontosabb feladatom. Úgy érzem, a kormány gesztusának köszönhetően sikerül kihúznunk ezt a néhány hetet úgy, hogy minden munkatársunkat megtarthassuk – fogalmazott bizakodva a Life TV vezérigazgatója.

Nagy Feró: El kell fogadnunk és be kell tartanunk a szabályokat!

Nagy Ferót éppen egy film forgatása közben értük utol, így tőlünk tudta meg a kormány legújabb intézkedéseit. Azt mondja, mindenki köteles betartani a szakemberek javaslatait, ez az egyetlen esélyünk arra, hogy megfékezzük a koronavírus terjedését. Amint a Ripost is beszámolt róla, a Beatrice frontembere már átesett a fertőzésen és szerencsére súlyosabb tünetek nélkül gyógyult meg.







– Pár nap alatt átment rajtam, de hazudnék, ha azt mondanám, nem pánikoltam. Mégiscsak egy világjárványról beszélünk. Most már jól vagyok, nincsen szövődményem sem – számolt be állapotáról az énekes.

– Tiszteletben tartom, nálam okosabb emberek döntöttek ebben. Nincs mese, ezt el kell fogadnunk, és be kell tartanunk! Ijesztő, hogy ilyen nagy a baj… – szomorodott el Feró. „Nekünk, állampolgároknak az a dolgunk, hogy mindenben hallgassunk a szakértőkre, orvosokra” – tette még hozzá.

Korda György és Balázs Klári: Komolyan kell venni a helyzetet!

A házaspár nyáron még úgy tervezte, hogy ősszel országos koncertturnéra indulnak, de a jelenlegi helyzet keresztülhúzta a számításaikat. Olyannyira, hogy néhány hete önkéntes karanténba vonultak a saját és a közönségük érdekében. Szállodájukban a szobákat is havi bérletbe adták, hogy megtarthassák az alkalmazottaikat és átvészeljék ezt az időszakot.







– Érthetőek a szigorítások. Most mindenkinek nehéz, de az egészség a legfontosabb. Mi házi karanténba vonultunk, nem megyünk ki, legfeljebb a kertig, ahol a kutyáinkkal levegőzünk. Nem tudunk mást tenni, ez a kötelességünk, hogy se mi, se más ne kapja el a vírust. Komolyan kell venni a helyzetet – fogalmazott Balázs Klári.

Pásztor Erzsi: Bármennyire is fáj, ezt tudomásul kell venni!

A Kossuth-díjas színésznő szerint már időszerű volt a szigorítás, mert szerinte most az a legfontosabb, hogy az emberek egészségesen átvészeljék a világjárványt.

– Rettenetes, milyen gyorsan nő a fertőzöttek száma! Én mindent helyeslek, ami tilos, akármennyire is rossz most nekem. Ez a kisebb rossz, a nagyobb, ha továbbra is ilyen sokan mennek el… – hangsúlyozta.







