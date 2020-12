Balázs Klári: Kilenc hónapja bezárkózva várjuk a vakcinát

Az ország hírességei tűkön ülve várják, hogy beoltsák őket koronavírus elleni vakcinával, és újra visszazökkenjen az élet a régi kerékvágásba. Kordáék hónapok óta ki sem mozdulnak otthonról, számukra is megváltás lesz az oltás.

Az ország hírességei tűkön ülve várják, hogy beoltsák őket koronavírus elleni vakcinával, és újra visszazökkenjen az élet a régi kerékvágásba. Kordáék hónapok óta ki sem mozdulnak otthonról, számukra is megváltás lesz az oltás.

Szinte már karnyújtásnyira van a megoldás, hamarosan Magyarországon is elérhetővé válik a koronavírus elleni vakcina, a tömeges oltást heteken belül elkezdik. Az egészségügyi dolgozók után a lakosság számára is elérhető vakcinának a Bors szerkesztőségében végzett villám közvélemény-kutatás eredménye szerint a hazai hírességek többsége is örül, ki-ki a saját vérmérséklete szerint.

Balázs Klári és Korda György kilenc hónapja vonult karanténba, és nagyon vigyáz arra, hogy egészséges maradjon. Sokszor elmondták már, hogy egyre türelmetlenebbül várják az önkéntes karantén végét, mert számukra a színpad az éltető erő. Tudják, hogy a korona elleni védőoltás hozhatja számukra a megváltást.







A Korda házaspár türelmetlenül várja, hogy végre kiszabadulhasson a karanténból © Bors

Bár a türelmünk már nekünk is a végét járja, nem fogunk az elsők között tolongani – mondja a Bors megkeresésére Balázs Klári. – Mi már tavasz óta karanténban vagyunk, nem mozdulunk ki, nem találkozunk senkivel. Rendkívül óvatosak vagyunk, és ha őszinte szeretnék lenni, akkor ez az óvatosság minket igazol. Fel sem kell sorolnom, hogy milyen sok pályatársunk hunyt el az idén. Ez nagyon szomorú... – sóhajt Klárika.

Kilenc hónapja várjuk a vakcinát, és bár nekünk van időnk várni, azért nagyon bízunk benne, hogy hamarosan hozzájutunk. Úgy gondoljuk, hogy amit itthon és Európában bevizsgálnak, az megbízható vakcina lesz.

Nagy Feró az elsők között adatja be magának a koronavírus elleni oltást. Ő ugyanis koncertezni akar, elege van a várakozásból.







Nincs kedve hozzá, hogy már csak emlékkoncerten szerepeljen © Markovics Gábor/Ripost

– Hogy beoltatom-e magam? Mint állat! Bízzunk abban, hogy ez megvéd mindenkit és köztük minket, zenészeket is például attól, hogy ne fertőződjünk meg, és ne fertőzzünk másokat. Úgy gondolom, hogy ha egyszer a világ eldöntötte, hogy már csak ez segíthet rajtunk, ne várjunk a csodára, higgyünk az okosoknak, és a gyógyszergyáraknak! Örülnék, ha sietnének, mert nyakon vágok mindenkit! Nincs ahhoz kedvem, hogy már csak emlékkoncertet adjak!

Bochkor Gábor a Retro Rádióban, kedd reggel beszélt a témáról.







Bocsi szerint biztonságérzetet ad a vakcina © Móricz István/Bors

„A baráti körömben azt látom, hogy sokan, valami miatt tartanak az oltástól, kivárnak. Azt gondolom, ha lesz vakcina, akkor nagyobb lesz a hajlandóság is, egyszerűen azért, mert biztonságérzetet ad. Azt se felejtsük el, hogy sok minden, amit tehetsz, valószínűleg az oltáshoz lesz kötve, például az utazás. Én azt gondolom, hogy a koronavírus-helyzetben a vakcina a megoldás.

Nacsa Olivér sem gondolkodik sokat a kérdésen, ahogy lehet, azonnal beadatja magának: