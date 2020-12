Ápolójával karácsonyozik Törőcsik Mari

A színészlegenda telefonon fogadja majd rokonai és barátai jókívánságait.

A kétszeres Jászai Mari- és háromszoros Kossuth-díjas színészlegenda a koronavírus-világjárvány kitörése, vagyis idén március óta él hermetikusan elzárva a külvilágtól, hiszen nem­csak idős kora, de krónikus tüdő- és felső légúti betegsége miatt is fokozottan veszélyeztetett, írja a Ripost.

Családtagjai persze időnként meglátogatják, de

ápolóján kívül senki nem lépi át a velemi ház küszöbét, csak az ablakon keresztül beszélgetnek a nemzet színészével.

A szombathelyi Weöres Sándor színház alapító igazgatója, Jordán Tamás is készül az ünnepi beszélgetésre.









„Kialakult egy rutinunk, vagyis hogy kéthetente hívom Marit telefonon, és olyankor, ha ereje engedi, hosszan beszélgetünk. Minden érdekli, ami a színházzal kapcsolatos, és persze a humora is a régi. Az ünnepek alatt is hívni fogom, ahogyan a többi barátja is így tesz majd.

Közben pedig abban reménykedem, hogy a jövő év első felében magunk mögött tudhatjuk ezt a vírushelyzetet,

és személyesen is meglátogathatom őt. Karácsonykor is, ahogy mindig, mellette lesz a segítője, aki természetesen elkészíti az ünnepi menüt is” – árulta el a Ripostnak Jordán Tamás.