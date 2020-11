25 éves rajongói levelekre bukkant a Kozmix – videó

A Kozmix együttest sem hagyták ki a sorból. Lányi Lala és Hozsó is felléphetett a kormány által 5,3 milliárd forinttal támogatott Raktárkoncerten.

A koncertet komoly felkészülés előzte meg, a karantén alatt sokat gyakoroltak a fiúk. Hozsó elárulta, mivel foglalta el magát, ahogy arról is mesélt, hogy élte meg az elmúlt fél évet színpad és közönség nélkül.

– Most volt idő olyan dolgokra, amikre békeidőben nem. Amikor a garázst rendbe raktam, rábukkantam egy zsákra. Ebben borzasztó mennyiségű rajongói levelet találtam még a hőskorszakból, 1995-ből. Akkor még divat volt, hogy leveleket küldtek a zenekaroknak, és dedikált posztereket kértek tőlünk. Volt köztük olyan is, ami még nem is volt felbontva. Szerintem poénból válaszolunk majd, így 25 év elteltével. Azóta már lehet, hogy nagymama az illető, de jó vicc lenne. Hiányzik, hogy manapság nem kapunk ilyeneket, de az is lehet, hogy ez már kiment a divatból. Már nem az a korosztály vagyunk, örülünk, ha legalább megszólít minket valaki – mondta viccesen Hozsó, aki a karantén alatt is élvezte, hogy a családjával lehet, de egy idő után nyomasztóbbá vált számára az otthonülés.







Hozsó és Lala nagyon élvezte a koncert minden pillanatát © Szabolcs László/Ripost

– Korábban is otthon voltam hétköznap, csak a hétvégék ma­radtak ki. Olyankor elindultunk már pénteken, és vasárnap este jöttünk csak haza Lalával. Annyi a változás, hogy most már hétvégén is otthon vagyok. Az első időben nagyon furcsa volt, hiszen az elmúlt 25 évben folyamatosan mentünk fellépni. Fesztiválidő­ben már szerdán elindultunk – me­sélte a zenész, aki a bezártság ellenére sem vált meg a hangszerétől, az együttes frontemberével, Lányi Lalával új nótákat komponáltak, az elmúlt hetekben pedig a Raktárkoncertre készül­tek fel.

– Rengeteg új dal készült, sőt egy új albumot is összehoztunk, már csak finomítanunk kell rajta Lalával. A Raktárkoncertre he­tekkel korábban elkezdődtek az előkészületek. Bár nem felejtek, gyakorolni kellett, be kellett járatni a rozsdás ujjaimat. Nagyon örültünk a lehetőségnek, ez egy gesztus azoknak, akiknek csak a zenéből van bevételük. Egyfajta könnyítés, de szerencsére vannak tartalékaink – fejezte be Hozsó.