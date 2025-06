Szinetár Miklós 93 évesen is alkot: „Igyekeztem mindig nyugodt maradni”

A többszörösen kitüntetett rendező 93 évesen is töretlen lendülettel alkot – most azt is elárulta, mi hajtja még ennyi idősen is előre. Szinetár Miklós, a legendás rendező arról is őszintén mesélt, hogyan őrzi meg a lelki nyugalmát egy olyan világban, ahol mindenki rohan, és mindenki győzni akar.