A BL-győzelem után csípős üzenetet küldött Cooky PSG Oglinak

A Paris Saint-Germain történelmi győzelme a 2025-ös Bajnokok Ligája döntőjében nemcsak a futballvilágot, hanem a francia származású rádiós műsorvezetőt, Cookyt is lázba hozta. A PSG 5–0-ás diadala az Internazionale felett Münchenben nemcsak a klub első BL-trófeáját jelentette, hanem egy új korszak kezdetét is a párizsi csapat számára. Cooky öröme nem is lehetne nagyobb, de azért a rádiós óva inti az embereket, hogy ezentúl tejjel-mézzel folyó kánaán vár a párizsi klub szimpatizánsaira.

Cooky gyerekkora óta PSG szurkoló (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks Archív)

Cooky boldogsága határtalan

Cooky, aki évtizedekig élt Párizsban, mindig is hűséges szurkolója volt a PSG-nek. A döntő alatt éppen egy tévéműsor forgatásán vett részt, de ez sem akadályozta meg abban, hogy kövesse a mérkőzés alakulását:

„Csak egy picit tudtam nézni a forgatás miatt, de fél szemmel azért a mobilomat figyeltem, mivel folyamatosan jöttek az értesítések, hogy egy gól, kettő, aztán három, négy és végül öt. Óriási tényleg, nagyon boldog vagyok” – vallotta be Cooky.

A műsorvezető különösen örült annak, hogy a PSG fiatal játékosokból álló csapata ilyen kimagasló teljesítményt nyújtott:

Az a szép benne, hogy ez egy fiatal csapat, nincs a keretben olyan nagy név, mint korábban Mbappé, Messi vagy Neymar. Dembélé és Donnarumma kivételével nem sztárok

– árulta el a francia származású rádiós.

Az egész család imádja a futballt

Cooky szerint a siker kulcsa Luis Enrique vezetőedző munkája volt, aki a lánya tragikus halála után is folytatta az edzősködést és a PSG-hez kerülve két év elteltével klubtörténelmet írt:

„Öröm volt látni. Egyáltalán nem gondoltam, hogy ez lesz a végeredmény. Azt hittem, kikapunk 2:1-re a rutinosabb ellenféltől. Öt év alatt két döntő óriási teljesítmény. Az egész világ tudja most már, hogy a PSG nem egy divatcsapat” – vallotta be Cooky.

A családja is osztozott az örömben. Cooky nagyobbik fia, Kevin, aki a Ferencváros utánpótlásában játszik, szintén lelkes focirajongó.

„Kevin a nagyobbik fiam a Fradinál játszik, nagyon ügyes, elfogulatlanul mondom. Ő is nagy PSG-rajongó, nem is volt más választása” – fogalmazott a büszke apa.