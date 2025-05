Zámbó Krisztián plasztikai sebészhez készül

Amikor hazajöttem Ázsiából, leadtam 8,5 kilót, az nagyon jó volt. Ott is a futás segített, minden nap egyre jobban ment. Azt nagyon élveztem, csak aztán jött a baleset, eltört a csuklóm, a könyököm, megrepedt a bordám és az lassan gyógyult, mindent újra kell most kezdenem. Régen az erdőben 10 kilométereket futottam, Zsuzsika se tudott követni, nagyon jól ment. Jó kondiban voltam, ez lenne a cél most is. Nem akarok 80 kiló lenni, az már nem nekem való, de most teher rajtam ez a súlyfelesleg.