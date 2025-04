Weisz Fanni elszólta magát: ismét bővül a családja?

Weisz Fanni valósággal ragyog, amióta tavaly decemberben megszületett első gyermeke. Weisz Fanni kisfia a Bendegúz nevet kapta. Bár a modellt sok bántás érte amiatt, hogy siketen is belevágott az anyaságba, ő nem érti, miért gondolják azt az emberek, hogy rosszabb szülő lenne halló társainál.

Weisz Fanni ragyog, amióta megszületett a kisfia / Fotó: Bors

Fanni a Borsnak adott exkluzív interjújában elárulta, milyen praktikák, kütyük segítik a gyereknevelésben. Bár Weisz Fanni párja, Gergő halló, amikor ő épp nincs otthon, Fanni állandóan lesi a kis Beni minden mozdulatát, nála ugyanis a vizualitás jóval erősebb, mint halló társainál.

„Sokan kérdezték tőlem, hogy én milyen anya leszek, ha nem hallok. Nekem ez nagyon rosszul esik. Ennyire butának gondolnak? Azt hiszik, hogy nincs eszem? Rengeteg siket szülő van, nem csak én egyedül, és jobban látnak mint bármelyik halló. Én is minden nap figyelem Benit, egyetlen másodpercre sincs egyedül, mindig mellettem van. Amikor a férjem itthon van, akkor hagyom, mert tudom, hogy a férjem halló. Amikor viszont egyedül vagyok, akkor viszem mindenhova az etetőszéket, amikor sminkelek vagy főzök, akkor is mellettem ül. Egyébként van egy kis babafigyelő kamera is, így ha Beni megmozdul, máris futok. Én ezt minden nap csinálom, milyen megoldás kéne még?”

– tette fel a költői kérdést az újdonsült sztáranyuka.

Weisz Fanni szerint egyáltalán nem hátrány a siketsége / Fotó: Bors

Weisz Fanni családja máris bővül?

A siket modell az őszinte és érzelmes interjú közben talán kissé elszólta magát, már az elején. Szavaiból ugyanis arra lehet következtetni, hogy nem állnak meg egy bébinél, hamarosan újra bővül Weisz Fanni családja!

"Tizenkilenc éves voltam, amikor először vágytam arra, hogy anya lehessek, és most eljött az idő. Úgyhogy tervezzük, és szeretnénk még"

– szólta el magát Fanni.

Szerencsére most a körülmények is adottak ahhoz, hogy Weisz Fanni és párja egy nagy és szerető családban neveljék a kis Benit, és később esetleg második gyermeküket. Két évvel ezelőtt költöztek be abba a háromgenerációs házba, amit megálmodtak maguknak, és ahol bőven elfér az egész család.

Íme a teljes, Weisz Fannival készült exkluzív interjú!