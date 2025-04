Védelmezni próbálja a kisfiát: kiakadt a szerelmére Weisz Fanni

Weisz Fanni élvezi az anyaság minden egyes pillanatát. A siket modell mindig is arról álmodozott, hogy egyszer saját kisbabája születik, hogy boldog családot alapíthat, és hogy gyermekkacaj veszi őt körbe a hétköznapokban. Ez tehát azt jelenti, hogy Fanni legfőbb álma vált valóra azáltal, hogy nemrégiben megszületett tüneményes kicsi fia, Beni. A modell nem is lehetne büszkébb, és a közösségi oldalán rendszeresen beszámol arról, hogy napról napra mi minden tanult a baba, és hogy mi mindent tud már csinálni. Most azonban kissé kiakadt szerelmére.

Weisz Fanni minden álma az volt, hogy édesanya legyen

Weisz Fanni arcáról le sem lehet törölni a mosolyt, amióta édesanya lett. Az egész terhességét roppant izgalomban töltötte, és alig várta, hogy végre a karjaiban tartsa a várva várt gyermeket. Amióta pedig megszületett a kicsi, teljesen átadta magát az anyai lét minden boldogságának. Imád a kisbabájával sétálni, játszani, beszélni hozzá és szeretgetni őt. A babázás egyik kedves része, hogy csupa csupa aranyos holmival van tele a ház: játékok, cuki babafelszerelések teszik igazán családiassá és otthonossá ilyenkor a házat.

Weisz Fanni szerelme úgy döntött, hogy most ő is vesz meglepetésként egy kis ajándékot a kisfiának, Beninek, Fanni azonban mókásan ki is akadt rá, nem vette ugyanis figyelembe a férfi, hogy mennyi idős is a gyerek. Egy olyan műanyag, zenélős kormányt vett ugyanis a babának, amit csak egyéves kor fölött lehet használni, holott Beni még csak négy hónapos. Fanni természetesen nem engedi, hogy a kicsi még játsszon vele, ez ugyanis veszélyes lenne a babára nézve, mindenesetre jót mulatott szerelme ügyetlenségén - derült ki a sztorijából.