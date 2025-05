Felrobbantotta a netet a bejelentés: újabb sztárpár fedte fel szerelmét

Újabb celebrománc robbantotta fel az internetet – ezúttal egy olyan párosról van szó, akiknek szerelmét eddig csak találgatások övezték. Most viszont már nincs több titkolózás: a rajongók örömére hivatalossá vált a kapcsolatuk - Írja a The Mirror.

Louis Tomlinson, a One Direction egykori sztárja, és Zara McDermott, a Love Islandből ismertté vált valóságshow-szereplő most már nem rejtegetik többé, amit sokan már sejtettek. Louist és Zarat Malibuban kapták lencsevégre, ahogy elbúcsúznak egymástól, a kamera már egyáltalán nem zavarta őket, bátran sétáltak egymás kezét fogva. A rajongók azonnal felrobbantották a kommentmezőt gratulációkkal és szívecskékkel, hiszen sokan már régóta remélték, hogy Louis újra boldog párkapcsolatban él.

A párt már korábban is együtt látták – egy suffolki vacsora során, valamint egy Stereophonics koncerten. Zara, aki időközben dokumentumfilm-készítőként és műsorvezetőként is ismertté vált, korábban hosszú kapcsolatban élt Sam Thompsonnal, akitől 2024 decemberében vált el.

Louis, akinek magánéletét mindig is figyelemmel kísérte a nyilvánosság, most láthatóan újra megtalálta a boldogságot. A poszt nem csupán egy újabb szerelmes pillanatot örökít meg, hanem egy új korszak kezdetét is jelzi az énekes számára. Míg sokan a One Direction feloszlása után szólókarrierjét figyelték, most újra reflektorfénybe került – ezúttal nem a zene, hanem a szerelem okán.

Hogy meddig tart ez a friss sztárszerelem, azt az idő dönti el – de jelenleg úgy tűnik, Louis és Zara minden pillanatát kiélvezik annak, hogy egymásra találtak.