"Fájdalmas búcsú" - Nehéz pillanatot élt át Szandi, követői osztoznak fájdalmán

Az örömteli találkozás és az együtt töltött csodálatos napok után sajnos eljött a fájdalmas búcsú ideje is. Olyan fantasztikus napok állnak mögöttünk, amiket nagyon nehéz néhány mondatban leírni. A világ legboldogabb édesanyjaként jártam be Californiát a családommal! A sok videó hívás után személyesen is megismertük Blanka vőlegényét, a brazil származású Ricardo-t és velünk tartott Domi fiunk barátnője, Noémi is. Ricky személyében egy nagyon kedves, közvetlen, segítőkész és jó humorú fiút ismertünk meg. Jó volt látni, mennyire szeretik egymást a lányunkkal. Olyan volt így heten együtt az első pillanattól kezdve, mintha mindig így lett volna. Rengeteg nevetés, szeretetteljes ölelések, összetartozás. Ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni az elmúlt napokat. Boldog és hálás vagyok azért, hogy ilyen családom van!