„Kérünk titeket, hogy kívánjatok mielőbbi felépülést” – sokkoló, súlyosan megsérült a TV2 bombázója

Szabó Franciska Exatlon korábbi sztárja nem hétköznapi sport szerelmese: pofozkodó bajnokságok igen eredményes résztvevője. Most azonban egy kellemetlen sérülés miatt vissza kell lépnie egy időre a tenyeresektől.

Szabó Franciska pofonokban - is - erős (Fotó: Instagram/Bors)

Szabó Franciska lábsérülés miatt pihen

A magát a judo, a ketrecharc és pankráció világában is kipróbáló sportoló még márciusban a ringben, MMA-edzés közben sérült meg csúnyán: eltört a lábfejcsontja. Az akkori diagnózis szerint mostanra már meg kellett volna történnie a regenerációnak, ám egy amerikai sportlapnak most elmondta, év végéig már nem térhet vissza a pofonozó versenyekhez.

„Kérünk titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk és kívánjatok mielőbbi felépülést »A magyar hurrikánnak«” – írták.

Domina pankrátor és pofozkodó bajnok

Ahogy korábban a Ripost is megírta a magát a TV2 sportrealityjében, az Exatlonban is megmutató csupaizom nőről:

Szabó Franciska karrierje domina pankrátorként kezdődött Amerikában, ahol csúcsra jutott, de újabb és újabb kemény sportágakban próbálta ki magát. Egyik kedvence, ami ráadásul anyagilag is igen jövedelmező, a Power Slap, amelyben két ember áll egymással szemben, és testük minden erejével felváltva pofon vágják egymást…

Franciska jobbára győzedelmeskedik ezekben az összecsapásokban, ám tavaly akkora taslit kapott, hogy ájultan rogyott össze és kórházba kellett vinni… A versenybírák azonban megállapították, szabálytalan találatot kapott és ellenfelét diszkvalifikálták.

„Sajnálom, hogy nem úgy alakult a verseny, ahogy terveztem, a CT-vizsgálatok azt mutatták, hogy nincs komoly sérülés. Az ellenfelem sajnos nagyon-nagyon szabálytalan volt, egyáltalán nem az arcomra érkezett az ütés, hanem a nyakamat ütötte meg teljes erőből és bele is ugrott. Ez azonnali eszméletvesztéshez vezetett, így nem volt esélyem visszaadni” – fogalmazott akkor Franciska, aki ezúttal lábsérülése miatt szorul kényszerpihenőre, de addig is, rendre szexi felvételekkel örvendezteti meg csodálóit.