Lesújtó hírt kaptak a NOX együttes rajongói, kedvencük idén már nem lép színpadra

Sokkolta a ma is népszerű együttes rajongóit márciusban, amikor kiderült, hogy kedvencük sztrókot kapott. A NOX alapítója, Nagy Tamás súlyos betegsége miatt kihagyta a banda eddigi legnagyobb koncertjét, csupán a buli végén láthatták a nézők pár perc erejéig, mankóra támaszkodva jelent meg. De most az is kiderült, hogy a művésznek - akinek lételeme a színpad - a sztrókja miatti gyógyulása még hónapokig eltarthat, orvosai biztonságosabbnak tartják, ha a teljes gyógyulásig nem lép fel.

A NOX alapítója már a márciusi nagykoncertet is kihagyta, most kiderült, idén többet nem léphet színpadra (Fotó: Facebook/NoxTomi)

NOX Tomi kihagyja a nyári turnét

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt, sztrókot kapott a 2002-ben létrejött együttes alapítótagja. Később kiderült, hogy a NOX művészének ez már a harmadik sztrókja volt, nem sokkal a márciusi nagykoncertjük előtt az egyik próbán érezte, hogy rosszul van, elvesztette az eszméletét, a kórházban tért magához. Nagy Tamás nem sokkal utána megszólalt betegségéről és elmondta, hogy régebben két végén égette a gyertyát, amit már nagyon bán, mert a test nem felejt. Magas volt a vérnyomása, aminek a sok stressz sem tett jót. Végül nem volt más választása, ki kellett hagynia az MVM Dome-os koncertjüket.

Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy ott lehessek ezen a különleges estén, de most az élet máshogy írta a történetet. Bár nem léphettem színpadra, mégis ott voltam – lélekben, szívvel és végül pár pillanatra a reflektorfényben is. Hatalmas megtiszteltetés volt megélni azt a szeretetet és elfogadást, amit a közönségtől kaptam (...) A küzdelem, amelyet ma vívsz, az az erő, amelyre holnap szükséged lesz

- írta akkor Instagram-oldalán a banda alapítója.

Most azonban már biztossá vált, hogy a nagykoncert után az egész idei szezont kihagyja Nagy Tamás. A Tények Pluszból kiderült, hogy Péter Szabó Szilvi zenésztársa a decemberi harmadik szélütése után még mindig nem épült fel. Az együttes menedzsere az orvosokkal konzultált és ezt a döntést hozták Tomi egészsége és mihamarabbi gyógyulása érdekében.

Kerestük Nagy Tamást, de a művész nem akart nyilatkozni.