Kínos: zöldséggel bukott le Meghan Markle!

Meghan Markle-nek legújabb posztjával ismét sikerült felkavarnia a közösségi média állóvizét – ezúttal azonban nem egy új projektje vagy exkluzív interjúja miatt került reflektorfénybe. A hercegné egy idilli, hétköznapi pillanatot osztott meg követőivel, amelyben a természetesség és a családi élet állt a középpontban. A kép mégis kérdéseket vetett fel – és nem a beállítás miatt.

Meghan Markle újabban a háziasszony szerepében is szívesen megmutatja magát... Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Meghan Markle kerjében szezon előtt terem a kukorica!

Sussex hercegnéje a kaliforniai Montecitóban található otthonának kertjéből származó reggeli termést mutatta meg Instagramon. A képen a család beagle-je, Mia épp egy gondosan elrendezett zöldségkosarat szimatol. A leírás szerint a kutyus volt az „önjelölt minőségellenőr”, a kosárban pedig frissen szedett kukorica, brokkoli, sárgarépa, paprika, hagyma és különféle fűszernövények foglaltak helyet.

Csakhogy a követők hamar kiszúrták: valami nem stimmel.

A rajongók szerint több zöldség ebben az időszakban egyáltalán nem is terem még – különösen a kukorica, amit Kaliforniában általában csak júniustól szokás szüretelni. Emellett az is gyanús volt, hogy a zöldségeken egy szemernyi föld sem látszott.

Meghan Markle az egyetlen ember, aki májusban kukoricát szüretel, és mindezt makulátlanul tisztán?

– ironizált az egyik hozzászóló. Sokan egyenesen azt feltételezték, hogy a „termés” valójában egy közeli biopiacról vagy termelői bolt polcáról származhat.

A botrányos poszt éppen akkor került ki az As Ever márka közösségi oldalára, amikor Meghan bejelentette, hogy cége hosszabb időre szünetelteti működését. A Fast Companynak adott interjújában elmondta, jelenleg az első év tapasztalatait értékelik, és 2026 első negyedévéig biztosan nem jelentkeznek új termékekkel. Az As Ever első megjelenései – benne lekvárral, mézzel és teákkal – rekordidő, 45 perc alatt elfogytak. Meghan ugyanakkor nem zárta ki, hogy a jövőben akár a divatiparba is belép – szerinte ez egy izgalmas irány lehet számára.

Bár Meghan Markle elsősorban üzletasszonyként nyilatkozott, röviden kitért családi életére is: elmesélte, hogyan vált fogtündérré kisfia, Archie számára. Ezek az anyai pillanatok – vallotta be – erőt adnak számára a vezetői szerepben. Ám most úgy tűnik, egy ártatlannak szánt zöldséges poszt sokkal nagyobb port kavart, mint korábbi kijelentéseivel, írja a Daily Mail.