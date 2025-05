„Úgy döntöttem, hogy az éjszaka hátralévő részében vele ölelkezem” – Meghan Markle szívbemarkoló bejelentést tett a kis Archie hercegről

Meghan Markle egy interjúban tárulkozott ki és mondta el, hogy Harry herceggel közös gyermekük Archie herceg életének fontos mérföldkövét lépte át. A sussexi hercegné elárulta, hogy legidősebb gyermeke végre elvesztette első fogát.

Meghan Markle kisfia újabb dolgot pipálhat ki a bakancslistájáról Fotó: Dennis Van Tine / Northfoto

Meghan a Fast Company magazinnak mesélt arról egy interjú keretein belül, hogy milyen volt ezt az anyai pillanatot átélni fiával. Elárulta, hogy klasszikus szülő módjára fogtündért játszott fiával és pénzt és egy dinoszaurusz játékot hagyott a kisherceg párnája alatt.

Archie herceg pedig hajnali kettőkor keltette édesanyját, hogy megossza vele az izgalmas hírt: meglátogatta a fogtündér.

Másnap reggel rengeteg üzleti megbeszélésem volt, de mégis úgy döntöttem, hogy az éjszaka hátralévő részében vele ölelkezem

- árulta el az interjúban Meghan.

Azt is elmondta, hogy ezek az anyai örömök az üzleti életben is hatalmas erővel látják el őt és ösztönzik a jobb teljesítményre. A sors iróniája, hogy nemrégiben a New York-i csúcstalálkozón pont arról mesélt, hogy Archie foga kilazult és bármikor megtörténhet a várt fogkiesés és csak reméli, hogy időben ott lesz vele - írja az Express.

Egy másik interjúban pedig azt vallotta, hogy már nem tudja magát hogyan jellemezni, miután elutasította az influencer címkét.

Ha önéletrajzot kellene írnom, nem tudom, minek nevezném magam. Vállalkozóként és női alapítóként tekintek magamra, és ha a márka végül befolyásos lesz, az nagyszerű.