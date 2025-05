Kiderült, hogy mi XIV. Leó pápa kedvenc étele, nem biztos, hogy szívesen ennénk belőle

Még csak egy napja derült ki, hogy XIV. Leó néven az amerikai születésű Robert Prevost bíborost választotta meg a konklávé a vezetőjének, mégis egyre több érdekes és izgalmas dolog derül ki az új egyházfőről. A 20 évig Peruban missziós munkát teljesítő férfira biztosan nem mondhatjuk azt, hogy egy hétköznapi pápa lesz, ugyanis már az előélete is sokszínű minden téren. A fél életét különböző külföldi országokban töltötte, kulturálisan emiatt rendkívül széles az előképzettsége, világlátott ember, és modern is. A bátyja, Mike Prevost ugyanis arról beszélt a választás után adott első interjújában, hogy a testvére rajong a streaming sorozatokért és filmekért, és szívesen játszik szókirakós játékokat is online. Most pedig a Mindmegette gasztroblog kiderítette, hogy az étvágya terén is igencsak különleges nézeteket vall az új pápa.

Egy ikonikus perui ételért rajong a pápa /Fotó: Shutterstock/Mindmegette

A lap ugyanis arról ír, hogy a perui állampolgársággal is rendelkező Szentatya imádja a dél-amerikai konyhát, és a kedvenc étele is egy helyi különlegesség, a ceviche, ami egy perui nemzeti kincs. Ez egy nyers halból készült étel, amelyet citruslében – leggyakrabban friss lime levében – marinálnak. A sav a hal fehérjéit „megfőzi”, így hőkezelés nélkül válik fogyaszthatóvá. Hagyományosan vöröshagymával, csilivel, korianderrel és kukoricával tálalják, és jéghidegen fogyasztják. A ceviche egyszerre friss, pikáns és egészséges, és nem csoda, hogy Peru UNESCO-védelem alá szeretné helyezni gasztronómiai örökségeként. XIV. Leó pápa szerint ez az étel a perui nép lelkületét tükrözi: egyszerű, de mély, élénk, de összetartó - számolt be róla a lap.