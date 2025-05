Megvan a nagy bejelentés: kisfiút vár Kőgazdag Szandi!

Tuvic Aleksandra, azaz Kőgazdag Szandi nemrég tartotta meg a gender partyt, ahol kiderült: kisfiút hord a szíve alatt. Az Instagram-sztorijában megosztott videón látványos kék füstoszlop tört elő, amit a "Ezazzzzzz" felirat kísért – egyértelművé téve a baba nemét.

Kőgazdag Szandi nemrég tartotta meg a gender partyt, ahol kiderült: kisfiút hord a szíve alatt Fotó: Ripost

A buliról készült fotókon Szandi és párja együtt vágják fel a „Boy or Girl” feliratú tortát. A szemfüles rajongók azonban még egy izgalmas részletet kiszúrtak: Szandi korábbi párja, Gelencsér Kornél is megosztotta a romantikus képet a saját sztorijában. Most már biztosra vehető, hogy Gelencsér Kornél a baba apukája. A gener party Insta sztoriát itt nézheted meg.