Kitálalt Katalin hercegnéről az öccse: kegyetlen őszinteséggel vallott

A brit nemzet számára ő egy ikon, egy vezető személyiség, egy leendő királyné. De James Middleton számára ő egyszerűen csak a nővére, Katalin. Egy ritka interjúban a 38 éves James elárulta, hogy a walesi hercegné mindig is ott volt mellette, a saját elfoglalt élete ellenére is.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Elmeséli, hogyan segített neki a 43 éves Kate és a 41 éves húguk, Pippa megtalálni az útját a legnehezebb pillanataiban. „Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy a két nővérem nemcsak testvérként, hanem barátként is a rendelkezésemre áll” – mondta. „Láttak már a legjobb formámban és a legmélyebb nehézségeimben is, és mindig ott voltak, amikor szükségem volt rájuk.”

„A testvéri szeretet valami egyedülálló, nem választhatod meg a testvéreidet, bonyolult lehet, munkát igényel, de amikor erős, hiszem, hogy az egyik legerősebb kötelék, ami létezik.”

James azt mondja, a királyi imázs mögött, amelyet fenn kell tartania, Katalin egy érzékeny, erős és érzelmileg intelligens nő. Egy 2017-es mentális egészségügyi válság után, ami miatt az öngyilkosság gondolata merült fel benne, James a körülötte lévő erős nőknek – Kate-nek, Pippának és a 70 éves édesanyjának, Carole-nak – tulajdonítja a segítséget, hogy túljutott ezen.

„Mindig is érzelmileg nyitottak, kifejezőek voltak, és összhangban voltak a körülöttük lévő emberekkel, és azt hiszem, hogy az ilyen érzelmi intelligencia rám is átragadt, még akkor is, ha akkoriban nem teljesen tudatosult bennem” – mondja. „Visszatekintve, azt hiszem, ez bizonyos értelemben felhatalmazást adott arra, hogy mélyebben érezzek, és megnevezzem ezeket az érzéseket, amikor felmerültek.”

„Ez nem jelenti azt, hogy mindig könnyű volt. Sőt, sok más férfihoz hasonlóan én is nehezen tudtam kifejezni, hogy mit érzek, amikor a mélyponton voltam. De az, hogy erős nők vettek körül, akik együttérzéssel és őszinteséggel vezettek, mindenképpen segített megtanulnom, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem erő. Valószínűleg ez teremtette meg az alapot ahhoz, hogy később megnyílhassak, akár terápián, akár a könyv írása során, vagy csak őszinte beszélgetésekben a szeretteimmel. És ezért hihetetlenül hálás vagyok.”