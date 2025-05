Király Linda számára sok munkát és kevés szerelmet tartogat a nyár

Király Linda amerikai szerelme Simon, egy neves zenei producer, akivel az énekesnő 17 éves korában ismerkedett meg. Kapcsolatuk nyolc évig tartott, és bár később különváltak útjaik, a barátságuk megmaradt: a szakítás után is napi szinten tartották a kapcsolatot, megosztva egymással életük fontos eseményeit. 2024 nyarán, 15 évvel a szakításuk után, újra egymásra találtak. Simon Magyarországra utazott, hogy újra felvegye a kapcsolatot Lindával. Azóta távkapcsolatban élnek, mivel Simon csak 90 napos turista vízummal tartózkodhat Magyarországon, így három hónap után vissza kell térnie az Egyesült Államokba. A pár komolyan gondolja a jövőt: már beszéltek a családalapításról is, bár egyelőre szeretnének egymásra koncentrálni. Simon még magyarul is tanul, hogy jobban beilleszkedjen Linda életébe. Bár a távkapcsolat kihívásokkal jár, Linda és Simon elkötelezettek egymás iránt, és dolgoznak azon, hogy a jövőben több időt tölthessenek együtt. Ez azonban a nyáron sajnos nem fog összejönni.

Király Linda szerelme, Simon sokat dolgozik a nyáron (Fotó: Mediaworks archív)

Király Linda kapcsolata megsínyli ezt a nyarat

Az énekesnőre a hírek szerint sok fellépés vár idén nyáron, és már most lázasan próbál. Emellett Simon is nagyon elfoglalt, rá Amerikában vár számos feladat, ami azt jelenti, hogy a szerelmesek nem sok időt tudnak majd együtt tölteni.

Indul a koncertszezon, már mennek a próbák, és nagyon várjuk, hogy találkozhassunk a közönséggel

– mondta a Bors megkeresésére Király Linda.

Sajnos, vagy hála Istennek, Simonnak is nagyon sok munkája van kint, úgyhogy ebben a pillanatban még nem tudjuk azt sem, hogy mikor tudunk időt szakítani arra, hogy találkozhassunk. Egyelőre az a terv, hogy ha tud, akkor jön ő, ha nem jön össze, akkor én repülök ki hozzá.

Király Linda végigkoncertezi az idei nyarat, amit nagyon vár már (Fotó: Mediaworks archív)

Az énekesnő azonban teljesen biztos benne, hogy a sok különlét sem tud éket verni közte és a régi-új szerelme között.