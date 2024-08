"Az embernek mindig az kell, ami nem az övé" – szerelmi életéről vallott a Házasság első látásra sztárja

Bár a Házasság első látásra nézői korábban nagy jövőt jósoltak az egyik legcukibb párosnak, Csabinak és Gyöngyinek, ők végül a szakítás mellett döntöttek. Bár a TV2 párkapcsolati reality-jének áprilisi fináléja után még együtt maradtak, később rájöttek, hogy párként nincs közös jövőjük.

Házasság első látásra: Csabi és Gyöngyi szakított a műsor után Fotó: TV2

Hegedűs Csabi azonban nem szomorkodott túl sokáig, sőt, a szingli férfiak ligájából is kikerült, ugyanis eltalálta Ámor nyila. Csabi júniusban a Borsnak mesélt arról, hogy ismerkedett meg szíve hölgyével, Fannival.

– Vállalkozóként van egy szoláriumom, ahol épp tisztasági festést végeztünk egy festővel. Az üzletbe egyszer csak bejött Fanni, aki érdeklődött az egyik alkalmazottnál, hogy ki az a fiatal, jóképű srác és meglepődött, hogy nem egy diák vagyok, hanem én vagyok a tulaj. Megkérdeztem, hogy nincs-e kedve átjönni hozzám Xbox-ozni, amire ő igent mondott.

Azonnal mély vízbe ugrottunk, mert azóta együtt vagyunk

– vallotta Csabi pár hónappal ezelőtt.

Házasság első látásra: Fanni és Csabi már az első közös nyaraláson is túl vannak Fotó: Hegedűs Csaba

Házasság első látásra: Csabit gyakran gyötrik kétségek

A Bors most ismét elérte a Házasság első látásra sztárját, aki őszintén mesélt arról, hogy bár kiegyensúlyozott párkapcsolatban él Fannival, belül gyakran kétségek gyötrik.

– Az embernek mindig az kell, ami nem az övé.

Tudom, hogy nem találok még egy olyan lányt, mint Fanni, jól meg is vagyunk, sokszor mégis nagy a kísértés a műsor miatt. Mi van, ha most elkötelezem magam, és azt veszem észre, hogy szépen lassan lefő a kávé?

Annyira nem vagyok már fiatal, Fanni viszont még igen, ő csak 21 éves. Egyből bele is csaptunk a lecsóba, összeköltöztünk. Mégis elmerengek néha azon, mi lesz, ha elmegy mellettem az élet – sóhajtott Csabi, aki azt is elárulta, milyen a kapcsolata most a műsorbéli feleségével, Gyöngyivel.

– Mondhatni barátok vagyunk, bár nem találkozunk gyakran. Amennyire tudom, csinálja a kis dolgait és ő is jól van – mesélte Hegedűs Csabi.