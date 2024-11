Halle Berry: Összeesküvést szerveztek ellenem

Halle Berry és Olivier Martinez pere a közös gyermekük szülői felügyeletéért nem megy valami egyszerűen. Az ex-férj ugyanis azt követlei a színésznőtől, hogy mutassa be a bíróságon az egykori dadával, Miryam Hazizával váltott sms-eket és az Erica Simamorával kötött titoktartási megállapodásokat. Ez ellen Berry azonban teljes mértékben tiltakozik. Úgy véli, Martinez bizony összejátszik egykori alkalmazottaival. Megtudta ugyanis, hogy a dada ex-férje kérésére hazugságokat állított róla, sőt a tudta és engedélye nélkül közöltek vele információkat a 11 éves Maceóról.

Halle Berry nehéz időszakon megy át Fotó: AFP

Berry ügyvédje épp ezért a bíróságon el is mondta, hogy a volt dada a titoktartási megállapodás ellenére, továbbra is kommunikál Martinezzel és annak ügyvédjével. Mindezt úgy, hogy közben az ex-férje Berry ügyvédjével már nem hajlandó hivatalos beszélgetéseket tartani. Kiemelték, hogy a színésznő szerint a másik egykori alkalmazottat, Ericát, volt férje rábeszélte, hogy lépjen kapcsolatba Maceo terapeutájával azzal a céllal, hogy megzavarja Maceo terápiás folyamatát, ami fontos a szülői felügyeleti jog szempontjából. Továbbá arra is rávette, hogy hamis jelentéseket tegyen a színésznőről.

Olivier Martinez folytatja a játszadozást Halle Berry kárára. Ahelyett, hogy a kért enyhítésre összpontosítana, az eljárást színjátékká akarja változtatni, füstölgéssel és tükrözéssel akarja elterelni a figyelmet a saját magatartásáról és a bíróságnak a magatartásával kapcsolatos megállapításairól, és Halle Berryt további szükségtelen díjak megfizetésére kényszeríti

- idézi a beadványt a Life.hu

Ennek kapcsán ráadásul a színésznő be is perelte az egykori dadát, sőt közölte a decemberi bírósági meghallgatására tanúként be is akarja hívni őt. De Martinez is azt tervezi, hogy kihallgatja Miryamot, hogy mi a véleménye Maceo neveléséről, a kisfiú és az anyja közötti interakcióról. A bíró mindkét felet meghallgatja és arról is döntést hoz majd, hogy megfosszák-e a hallottak alapján Martinezt a közös gyermek felügyeleti jogról.