Gyászba borult Kapolcs: Saját kezűleg temették el gyerekei a tragikus sorsú magyar színészt – Fotó!

Május 20-án, kedden 13 órakor a kapolcsi temetőben kísérték utolsó útjára Galkó Balázs színészt, előadóművészt – írja a veol.hu.

Galkó Balázs április 25-én hunyt el. A tragikus hírt Galkó Balázs fia, Máté osztotta meg közösségi oldalán.

„Apuka átment. A függöny legördült. A nézőtér üres” – írta a szomorú bejegyzésben.

Galkó Balázs sorsa meglehetősen nehézzé vált az elmúlt években. Tíz évvel ezelőtt, 2015-ben nyelvgyökrákot diagnosztizáltak nála az orvosok, sugárkezelést kapott, többször feküdt legyengült állapotban kórházban is, mert enni sem tudott, ráadásul lassan a munkáit is elveszítette. A nagy visszatérésre azóta sem került sor, Galkó Balázsnak már a megélhetés is nehezen ment élete utolsó időszakában.

Ilyen volt Galkó Balázs temetése

A Veol beszámolója szerint a család a gyászolókat arra kérte, hogy legfeljebb egy szál fehér szegfűt hozzanak a búcsúztatásra. Egy Facebook-csoportban pedig arról lehet olvasni, hogy a színész koporsóját a gyerekei vitték a sírhoz, és a gyászoló barátokkal, ismerősökkel közösen, saját kezűleg temették el, miközben az általuk viselt vörös ingek is a sírba kerültek.

Galkó Balázs 1949. június 29-én született Budapesten. A művész 1968-ban a Ki mit tud?-on versmondóként érte el első sikerét. 1970-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, s ezután a Nemzeti Színház, 1972-től a 25. Színház, 1976-tól a szolnoki Szigligeti Színház, 1979-től a Miskolci Nemzeti Színház, 1983-tól a Kecskeméti Katona József Színház társulatának tagja volt.

Galkó Balázs 1986-tól, mint szabadfoglalkozású, önálló esteket adott, 1998-től 2012-ig az Új Színház tagja volt. A színház új útjainak keresése – kecskeméti produkciók, A Hold Színháza – általában jellemezte pályáját.

Több rendezését is bemutatták. 1975-ben a tanyaszínház-mozgalom alapítója, a kapolcsi Művészeti Napok egyik alapítója, a Művészetek Völgye főmunkatársa volt. Főként Jancsó-filmekben kapott szerepeket. 1998-ban Köztársasági Elnöki Ezüst emlékéremmel, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 2015-ben Radnóti Miklós antirasszista díjat kapott – olvashatjuk a Magyar Nemzetben.