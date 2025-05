"Szegény gyerekek, ez borzasztó lehet" - Nagy az aggodalom Dudás Miki és Szigligeti Ivett miatt, megszólalt a rendőrség

A Bors a hétvégén számolt be arról, hogy ismét válságban lehet Dudás Miki és Szigligeti Ivett eddig is érzelmi hullámvasúthoz hasonlító kapcsolata. Sőt, már az is lehet, hogy Ivettnél végleg betelt a pohár.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki kapcsolata újra válságba került? (Fotó: TV2)

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az az albérlet kereső bejegyzés, amit maga a kétgyermekes édesanya tett közzé egy XVIII. kerületi Facebook-csoportban. A poszt arról szól, hogy Szigligeti Ivett azonnal lakhatást, azaz albérletet keres a kerületben a két gyermekével. Minimum 3 szobás ingatlant szeretne, a kertkapcsolat és a garázs pedig előnyt élvez. Nos, ebből viszonylag egyértelműnek tűnik, hogy Ivett a gyerekekkel együtt elhagyja Dudás Mikit.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett lakást keres (Fotó: Facebook)

Mielőbb messzemenő következtetéseket vonnánk le, tekintsük vissza arra, hogy is alakult eddig kettejük viharos párkapcsolata.

Hűtlenségtől a válásig

Dudás Miki és Szigligeti Ivett románca már a kezdetektől fogva nagyon intenzív volt. A kapcsolat elején mindketten botrányokba keveredtek: Dudás doppingvétség, míg Szigligeti bolti lopás miatt vált cikkek főszereplőjévé. Később Miki félrelépése is napvilágra került, amit Ivett megbocsátott, de a bizalom megrendült. A 2020-as Nyerő Páros című műsorban a nézők és játékostársaik is észrevették, hogy Dudás tiszteletlenül és bántón bánik Ivettel, ami tovább rontotta a kapcsolatukat. 2023. szeptemberében bejelentették, hogy 9 év után elválnak útjaik, miután állítólag Ivett is félrelépett. De a gyerekeket közösen nevelik tovább.

Egy darabig úgy tűnt, jól meg is vannak egymás nélkül, ám Dudás Miki édesapja meghalt. A férfi nemrég tragikus körülmények között vesztette életét, a családi dráma pedig újra összehozta Ivettet és Mikit.

Dudás Miki családi tragédiája újra összehozta őket, de csak egy ideig...

Dudás István, 2025. február 2-án hunyt el, miután több mint öt hónapot töltött kómában. Az 56 éves férfit 2024. augusztus 30-án egy budapesti benzinkúton hat férfi támadta meg, az első ütések után a földre zuhant, aminek következtében súlyos fejsérülést szenvedett, amelyből nem tudott felépülni. A tragédia mélyen megrázta Dudás Miklóst és családját. Ivett és az exkajakos ekkor kerültek ismét közelebb egymáshoz.