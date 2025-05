Dudás Miki párja reagált a különköltözésre

Dudás Miki Szigligeti Ivett-tel való kapcsolata az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, hiszen állandó hullámvölgyeik folyamatosan felkeltik követőik érdeklődését.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett viharos kapcsolata újra terítékre került (Fotó: TV2)

Dudás Miki felesége nem hagyta szó nélkül

A páros románca mindig is rendkívül intenzív volt, folyamatosan botrányokba keveredtek, majd hűtlenségeikről szóltak a hírek. 2023 szeptemberében hivatalosan is bejelentették, hogy kilenc év után elválnak útjaik, de a gyerekeiket közösen nevelik tovább, történetükkel korábbi cikkünkben foglalkoztunk. Kapcsolatuk Dudás Miki apja halála után újra szorosabbá vált, most azonban Ivett lakáskeresése miatt felröppentek a pletykák, hogy megint gond lehet közöttük. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy Ivettnél már minden téren szakadozik a cérna, ezért közösségi oldalán hosszas bejegyzésben reagált a rosszindulatú kommentekre és a költözéssel kapcsolatos hírekre is.

Szigligeti Ivett posztját változtatás nélkül, teljes terjedelmében közöljük:

„Azt gondoltam, nem fogok magyarázkodni, mert nincs miért. De sajnos az emberi kíváncsiság olthatatlan, ezért muszáj volt ezt leírnom. Nem kívántam reagálni a történtekre, mert már nekünk is unalmas, képzelem, akkor mások mit éreznek. Köszönöm, hogy ennyit foglalkoznak velünk, bár szerintem már mindenkinél kiveri a biztosítékot a Szigligeti-Dudás páros, és gyanítom, a legtöbben nem is kíváncsiak erre, mert ez nem bír hírértékkel. Igen, kitettem, hogy keresünk a 18-ban kiadó lakást, de ebbe nem kell többet belelátni, mint ami. Több koncepció van a fejünkben a jövőre nézve, hogy mit szeretnénk. Elnézést, ha ezt mindenkivel nem osztottuk és beszéltük meg, leginkább azért sem, mert még nálunk sem körvonalazódott semmi sem biztosan. Benne van az elképzelésünkben, a jövőre nézve több terv is, ami a lakással, házzal kapcsolatos. De hát itt mindenki jobban tudja, látja, mi is történik, mint mi magunk. Nos hát elismerésünk.

És akkor már reagálnék a többi szösszenetre is. Igen, szoktam éjszakába nyúlóan mosni, vasalni, sőt mi több, főzni és takarítani is. Mivel napi 8-10 órát dolgozom, és munka után próbálok az altatásig a gyerekeimmel foglalkozni, a házimunka estére tolódik. Gondolom, nem egyedüli anya vagyok a világon, aki ezt így oldja meg. Na jó, kivétel a kanapéhuszárok, akik egész nap csak mások életét lesik és valószínűleg ők azok, akiket tényleg eltartanak. Mindenkit megnyugtatok, amit teszek a családomra való tekintettel sem jár zajjal, sőt a mosógép a konyhában van, mindenki tud tőle aludni, és a szomszédok sem hallják, ugyanis a konyha fala a lépcsőház fala, nem a szomszédunké.