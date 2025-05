Curtis beszólt Balázs Andinak - elszabadult a pokol!

Curtis és Balázs Andi barátsága 2018-ban kezdődött, amikor a TV2 Csak show és más semmi című televíziós műsorhoz rendezett sajtótájékoztatóján találkoztak először. Balázs Andi elmondása szerint ekkor megölelték egymást, és rájöttek, hogy ez mindkettőjüknek jó érzés volt, így azóta is szoros kapcsolatot ápolnak. Az évek során barátságuk egyre mélyült. Mindennap beszélnek telefonon vagy írnak egymásnak, és támogatják egymást mindenben. Balázs Andi úgy nyilatkozott, hogy Curtis olyan számára, mintha a testvére lenne, és a rapper is hasonlóan vélekedik róla. A kapcsolatuk különlegességét az is mutatja, hogy Curtis gyakran vendégeskedik Balázs Andi otthonában, ahol saját szobája is van. De ebbe a jó kapcsolatba is bele tud férni néha egy kis konfliktus.

A Curtis Balázs Andi barátság legendás (Fotó: Life Tv)

Curtis barátnője nem féltékeny

A zenész kedvese, Barnai Judit természetesen nem féltékeny a két "bajkeverő" viszonyára, hiszen ez nem nő-férfi kapcsolatról szól, hanem arról, hogy a sok vicceskedés mellett az élet nagy dolgairól is órákat képesek beszélgetni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne köztük néha nézetkülönbség, amit viszont rendre a legnagyobb békében oldanak meg. Most is kialakult egy furcsa helyzet, ami a feleket két ellentétes lövészárokba terelte: Andi egy komoly Facebook-posztott tett ki, de a zenésznek több sem kellett, hogy fogást találjon a színésznőn.

Balázs Andi Facebook-oldalát valaki lemásolta és létrehozott egy kamuprofilt. Erre hívta fel a figyelmet a híresség egy bejegyzésben, arra kérve a követőit, hogy jelentsék és tiltsák az oldalt.

Balázs Andi profilját valaki lemásolta és követőket gyűjt Fotó: Facebook

Curtis beszólt

A poszt alatt rengeteg komment érkezett, mindenki igyekezett Andi segítségére sietni, jelentve a oldalt, aztán megérkezett a jó barát, aki a következőket írta oda:

Sokkal jobb fej mint te. Én téged töröllek!

- Curtis természetesen viccnek szánta a szöveget, aminek nagy sikere is lett a kommentelők között, és persze Andi sem sértődött meg. Sőt! Azt válaszolta, hogy: