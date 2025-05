Nem hiszed el, hogy Nótár Mary és Aurelio milyen közös projektbe kezdenek!

Hétről-hétre lenyűgözi produkcióival A Nagy Duett zsűrijét és nézőit a mulatós énekesnő és partnere. Nótár Mary és Aurelio hol megható, hol nagyon vicces előadással áll színpadra, de ahogy Kasza Tibi többször kiemelte, mindig beleteszik szívüket-lelküket az éneklésbe és ez az, amit mindenki nagyra értékel.

Aurelio és Nótár Mary nem csak partnerek, de barátok is lettek a Nagy Duett műsorban (Fotó: Bors)

Nótár Mary a koncertjei között is Aurelio tudását csekkolja

Kőkemény hetek vannak a reality sztár és gyönyörű párja mögött, akik ezen a héten a Nagy Duett elődöntőjére készülnek. Aurelio és Nótár Mary nem is titkolja, hogy ha már eddig eljutottak, szeretnének is győzni, de persze már így is nagyon elégedettek, legutóbb is adásgyőztesek lettek.

„Ez egy showműsor, itt valóban nem az az elsődleges, hogy a tanítvány nagyon jól tudjon énekelni, bár persze nem árt” – mondta a Borsnak Nótár Mary.

De úgy gondolom Aurelio nagyon sokat fejlődött ahhoz képest, ahogy elkezdtük. Megmondom őszintén én egy-két adást tippeltem magunknak, gondoltam még félvállról is fogja venni, de nem! Szívvel-lélekkel csinálja, még telefonon is gyakorlunk, én nagy bizalmat tettem belé és hitet és abszolút rászolgált. Örülök, hogy kitartottam a hitem mellett és bizalmat szavaztam neki, mert annyira fantasztikusan maximalista ember és úgy odateszi magát és ez az, amt a nézők és a zsűri is lát! Mi hét napból négyet végigpróbálunk, én még két koncertem között is lecsekkolom, amikor küldi, hogy halad a dallal, mennyire tudja a szöveget!

Aurelio párja úgy döntött segít beindítani rap karrierjét (Fotó: Bors)

Közös projektbe kezdenek

A duett partnerekből barátokká váló Mary és Aurelio lapunknak azt is elárulták, mi a közös tervük a műsor vége után.

„Reméljük lesz közös fellépésünk” – folytatta titokzatosan a mulatós sztár. „Már van is egy meghívásunk, de további terveink is vannak. Van egy közös projektünk, amit szeretnénk megvalósítani azonnal, ahogy A Nagy Duettnek vége lesz. És az is lehet, hogy a rap karrierje beindul, mert lehet énekelni nem tud, de rappelni viszont elég jól dzsanázik!”