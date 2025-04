Iszonyú veszteség: tragikusan fiatalon elhunyt az X-Faktor versenyzője

A menedzsere, Denise Beighton jelentette be a szomorú hírt, hogy mindössze 34 évesen elhunyt az X-Faktor egykori versenyzője. Az angliai Littleborough-ból származó Danny Dearden 2014-ben jutott el a Judges House színpadára, ahol a Spice Girls egykori tagja, Mel B mentorálta őt. Dannynek ugyan nem sikerült bejutnia a a népszerű tévés tehetségkutató döntőjébe, a legjobb három közé, ennek ellenére a későbbiekben sikeres énekes és dalszerző vált belőle.

Tragikusan fiatalon hunyt el az X-Faktor egykori versenyzője / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Mély fájdalommal jelentjük be kedves barátunk és művészünk, Danny Dearden szomorú elvesztését, aki ma reggel békésen hunyt el, egy hosszú betegséget követően. Danny volt az egyik legtehetségesebb, legszorgalmasabb ember, akivel valaha együtt dolgoztunk, és aki hatalmas nyomot hagyott maga után az iparágban: több mint 30 millió streamet gyűjtött össze, és olyan hatalmas nevekkel dolgozott együtt, mint Michael Calfan és Dario G. Nuygodj békében, Danny!

- írta meg közleményében Danny csapata.

Az énekes 2021-ben írt alá szerződést a Sentric Musicszal, miután több mint 15 millió streamet gyűjtött össze a Spotify-on. Michael Calfan francia producerrel való együttműködése, a Could Be With You közel 14 millió Spotify-streamet vezet: a dalt még a BBC Radio 1 Party Anthems with Scott Mills című műsorában is lejátszottak. Danny továbbá szerepelt az ITV Love Island című műsorában is.

Azt, hogy pontosan miben hunyt el az énekes, egyelőre nem lehet tudni. Danny 2023 decemberében számolt be arról Instagramon, hogy az NHS (az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) mentette meg az életét, tavaly pedig arról is beszélt a közösségi médiában, hogy az utóbbi időben nem volt a legjobb az egészségi állapotban – írja a Mirror.