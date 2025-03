Megdöbbent az ország Weisz Fanni videóján: elképesztő titkot árult el kisbabájáról

Mintha csak tegnap lett volna, hogy Weisz Fanni kétszeres örömhírt jelentett be közösségi oldalán: eljegyezte őt a szerelme, ráadásul gyermeket hord a szíve alatt. Fanni mindig is nagyon szeretett volna édesanya lenni, kislány korában pedig azt mesélte, hogy ha nagy lesz, ő bizony nagymama szeretne lenni. A nagy álma felé most egy lépéssel közelebb került, hiszen immáron boldog édesanya. Weisz Fanni kisfia, Bendegúz 2024. december 19-én született meg, ami azt jelenti, hogy már négy hónapos is elmúlt. A kisbaba pedig csodálatosan fejlődik.

Weisz Fanni nem is lehetne boldogabb

Weisz Fanni most megosztott egy videót a sztorijában, amelyen jól látható, hogy a kisfiú már hason fekszik, megemeli a fejét, tartja magát és nézi a kis játékát. Ez hatalmas dolog egy baba életében, nem véletlen tehát, hogy Fanni nagyon büszke rá.

Jaj milyen ügyek a kis Benike

- írta a videóhoz büszkén Fanni.