Elköltözött Weisz Fanni

Úgy tűnik, a vártnál is előbb tudta elfoglalni három generációs álomházát Weisz Fanni, amit nyár végén vásárolt, de máris ott él. A felújítás gyorsan haladt, és nagyon elégedett volt a szakemberekkel, akik az otthonán dolgoztak.

Legutóbb még így festett a nappali, melyet ma már lassan belaknak a családdal (Fotó: Mate Krisztian)

Fénysebességgel készült el a ház

A hallássérült volt szépségkirálynő Weisz Fanni helyett szokásos módon édesanyjával, Léránt Ágnessel beszélgettük, hogy állnak a ház körüli teendők. Nem is számítottunk ekkora meglepetésre.

Már be is költöztünk! Fénysebességgel haladtunk az elmúlt időszakban, és Hála Istennek, én már minden időmet itt töltöm, Fanniék pedig a bátyjával amolyan kétlaki módon élnek még egy kis ideig

– mesélte Ágnes, aki mellett Fanni lánya is ott volt a vonal végén. Fanni a minap meg is mutatta, hogy milyen gyönyörű lett a háza nappalija. A korábbi otthonaihoz hasonlóan itt is elegáns és letisztult színekkel, és formákkal dolgozott a modell, aki saját ízlése szerint rendezte be édesanyjával, testvérével és nagyszüleivel közös otthonát. Fanninak nem esik nehezére a kétkezi munka sem, és stábunk ottjártakor sem tétlenkedett: fúrt, faragott, sittet lapátolt. A terv pedig megvalósulni látszik...

– Karácsonyig mindannyian beköltözünk! – lelkesedett korábban Weisz Fanni, aki nem bízza véletlenre, hiszen az egész család szeretné az új otthonukban ünnepelni a Szentestét, és nagyon úgy tűnik, most sikerülhet is.