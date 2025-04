Megszólalt Val Kilmer magyar szinkronhangja: „Egy tragédia történt”

Elhunyt Val Kilmer, a hollywoodi filmvilág egyik legismertebb alakja. A színész 65 éves korában, 2025. április 1-jén hunyta le örökre a szemét Los Angelesben, tüdőgyulladás következtében. Halálhírét lánya, Mercedes Kilmer erősítette meg a New York Times számára. Ahogy azt a Bors is megírta Kilmert 2014-ben torokrákkal diagnosztizálták, ami miatt a színész kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Majd pedig gégemetszést végeztek rajta, ami maradandóan károsította hangszálait.

Val Kilmer betegsége ellenére több filmben is szerepelt az utóbbi években (Fotó: Brian Cahn / Northfoto)

Val Kilmer betegséggel küzdött, de felépült

A legendás színész egy hanggenerátor segítségével tudott csak kommunikálni, és étkezni is kizárólag szondán keresztül tudott. 2020-ban viszont azt nyilatkozta, hogy négy éve tünetmentes. Kilmer torokrákjából sikeresen felépült, tegnap 65 évesen örökre lehunyta szemét tüdőgyulladás következtében. A szomorú hír hallatán egész Hollywood gyászba borult és könnyes szemmel búcsúztak el az egykori Batmantől.

Val Kilmer utolsó filmje a Top Gun: Maverick volt, amiben az állapotára való tekintettel csak egysoros szöveget mondott, de annál nagyobb jelenléte volt a filmvásznon. A legendás széria folytatásában Kamarás Iván szinkronizálta, aki korábban már többször is szolgáltatta magyar hangját Val Kilmernek.

A Durr, durr és csók című filmben is Kamarás Iván szinkronizálta Val Kilmert (Fotó: Warner Bros. / Northfoto)

Kamarás Iván így emlékszik Val Kilmerre

Val Kilmer egy ikon, egy üstökös volt, aki hosszú éveken keresztül formálta az amerikai filmművészetet. Aztán a hosszan tartó betegsége azért nyilvánvalóan rányomta eléggé a bélyegét a későbbi éveire. Sajnálatos dolog az, hogy ő elhunyt, egy tragédia történt

– nyilatkozta lapunknak Kamarás Iván, aki négy filmben szinkronizálta a legendás hollywoodi színészt.

Kamarás Iván elárulta, hogy nagyon jó színésznek tartotta Kilmert, és örült annak, amikor szolgáltathatta a magyar hangját. Iván kedvenc filmje az egykori hollywoodi fenegyerektől a Durr, durr és csók volt, amiben természetesen ő szinkronizálta Val Kilmert, aki szerinte generációjának egyik legmeghatározóbb arca volt.