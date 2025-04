Rá sem ismerni Tóth Gabira, de Tolvai Reni sem így robbant a köztudatba! Íme a sztárok, akik a legtöbbet változtak az elmúlt években – Galéria

Az ismertség áldás és átok is lehet, a szárnyaló csillogás után sok híresség összeomlott, ez pedig külsejükön is nyomot hagyott. De vannak olyanok is, akik egyszerűen csak szeretnek időről időre megújulni és változtatni. Összeszedtük azokat a sztárokat, akik a leglátványosabban alakultak át az elmúlt években.

tóth gabi"> Tóth Gabit vadóc rockerként ismerte meg a ország, az elmúlt években számtalanszor átalakult már (Fotó: Bors)

Tóth Gabi és Tolvai Reni is átalakult

A legnagyobb kaméleon a hazai világban alighanem Tóth Gabi. 2005-ben a Megasztár második évadában tűnt fel, vadóc rockerlányként robbant a köztudatba. Az elmúlt években számtalanszor változtatta meg gyökeresen a külsejét – Brad Pitthez hasonlóan, gyakran az aktuális párjai stílusához alakította a sajátját. Az évek alatt megmutatta alteres, de díva és hippi énjét is, egy ideje pedig magyarságát szeretné hangsúlyozni külsejével. Nemrég arról beszélt, most szerette meg magát igazán.

Szintén a Megasztár 2010-es évadában lett ismert Tolvai Reni: a műsor megnyerésekor még nem volt húszéves, stílusa sokat változott azóta. Tolvai Reni régen szerény, pufibb lányként mutatkozott: ma már inkább szexi dominaként pózol a fotóin.

Míg a két énekesnő remek formában van, az egykori amerikai tinisztár, Amanda Bynes nagyon lecsúszott: a babaarcú, bájos lányról sokkoló fotók terjednek az elmúlt években: arcára szivecske-tetoválást varratott, piercingeket visel és már nyoma sincs a barátságos külsőnek.

Galériánkban Voksán Virág és Berkes Olivér átalakulását is megnézheted a képre kattintva: