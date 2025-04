Berkes Olivér úgy megváltozott, hogy rá sem lehet ismerni

Berkes Olivér zenei pályafutása 2012-ben indult, a "The Voice – Magyarország hangja" című tehetségkutató műsorban szerepelt, ahol Caramel csapatának tagjaként egészen az elődöntőig jutott. Ezt követően számos zenei projektben vett részt, és több sikeres dalt is kiadott, mégsem olyan felkapott előadó, mint a korosztályából oly sokan. Erre is meg van a magyarázat: Olivér a legtehetségesebbek közé tartozik, de ő amolyan befele forduló személyiség, imád énekelni és dalokat szerezni, de nem rajong különösebben a rivaldafényért. Nemrégiben például Amsterdamba költözött a szerelmével, így még kevesebb az esély arra, hogy itthon találkozzon vele a rajongótábora. De ha haza is jönne... szinte kizárt, hogy bárki felismerje az utcán, olyan komoly külső változáson ment keresztül az énekes az elmúlt években.

Berkes Olivér Amsterdam szerelmese volt mindig is, most ott él (Fotó: CsKriszta)

Berkes Olivér megváltozott

Olivért a napokban Amsterdamban látogatta meg az édesanyja, Berkes Gabi színész-énekesnő. A család pár kellemes napot töltött együtt, és természetesen friss fotókat is posztoltak a közösségi oldalakra. Ezek közül a képek közül osztott meg egy párat Olivér édesanyja is, a fotókat látva pedig sokakat meglepett: Berkes Olivér ma már teljesen másként néz ki, mint annak idején, amikor megismertük. Az egykori babaarcú fiúból mára egy érett férfi lett, aki kopaszra vágatta a haját és hosszú szakállat növesztett. Ez a fazon még csak a közelébe sincs a régi énjének, mintha egy teljesen másik embert látnánk a képeken.

A változás persze természetes folyamat, Olivér pedig szemmel láthatóan jól érzi magát a megújult külsejében.