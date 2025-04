48 évesen ismét megtörtént Szandival a csoda: bejelentette a csodálatos örömhírt

Április 19-én ünnepeljük a cirkusz világnapját. A cirkusz a mai napig izgalommal tölti el a gyerekek és a felnőttek szívét, és a megfoghatatlan misztikusságáért milliók vannak odáig. Sok műalkotás fantáziáját ragadta már meg, ugyanakkor napjainkban ennek létjogosultsága komoly vita tárgyát képzi. Bár azt sokan támogatják, hogy legyen állatmentes a cirkusz, erről a csodás mesevilágról a többség nem szeretne lemondani. Szandi is teljesen odáig van érte, most pedig megdöbbentő fotót tett közzé.

Szandi 48 évesen is a levegőbe mer emelkedni / Fotó: Instagram

Szandit kislánykora óta ismerjük, hiszen már 13 éves korában beénekelte magát a szívünkbe. Karrierje azóta is töretlen, ugyanakkor más területeken is megcsillantotta tehetségét. Szandi rajong a légtornáért, és bizony előfordult már, hogy cirkuszi előadásokon mutatta meg, hogy milyen fantasztikus kecsességgel mozog a levegőben. A cirkusz világnapja alkalmából egy légtornász képet posztolt, és az emberek álla leesik, hogy még 48 évesen is ennyire ügyes. Mindenki számára örömhír, ha Szandit légtornászni láthatjuk.