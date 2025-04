"Zsákutca" - bizarr fotót osztott meg a temetőből a súlyos beteg Schmuck Andor

Schmuck Andor évek óta a fekete humor hazai nagyágyújának számít, hisz a sikertelen Tinder-randijairól ugyanolyan tréfálkozva tud mesélni, mint arról, hogy szabadidejében a saját sírját látogatja a Fiumei úti sírkertben. Bizony, a politikus tényleg olyan, mintha sose kelne fel bal lábbal és tudná, hogy a felhők felett mindig kék az ég.

Schmuck Andor ismét a temetőben járt (Fotó: Ripost)

Teszi még azt még akkor is, hogy március végén, A Nagy Duett harmadik élő adásában bejelentette, hogy súlyos beteg. Életmentő kezelésre szorul, amit a műsor kedvéért felfüggesztett, de miután kiesett, azonnal folytatnia kellett. Bár az még mindig talány, hogy pontosan mi Schmuck Andor betegsége, annyit már megosztott a Borssal a Tisztelet Társaságának elnöke, hogy április 3-án csütörtökön volt úgynevezett mintavételen, aminek eredménye a jövő hétre várható.

„Pár napon belül kiderül majd, hogy pontosan mivel állok szemben, valamint hogy jót tett-e nekem ez a négyhetes kaland, azaz A Nagy Duett. Abban reménykedem, hogy elég lesz majd a gyógyszeres kezelés, és hamarosan már csak múlt időben fogok beszélni erről az egész betegségről” – árulta el a Borsnak Sári Évi duettpartnere.

Schmuck Andor ismét kiment a temetőbe

Andor mindennapjait tehát most az idegtépő várakozás teszi ki, ám valami különös adottságnak köszönhetően még ilyenkor is képes tréfálkozni. A minap ismét a Fiumei úti sírkertben járt, ahol ugye a saját végső nyughelye is található. Ennek oka egy bizarr ígéret, amit néhai barátjának, Pánczél Zoltánnak tett még hosszú évekkel ezelőtt.

„Tizenkét éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott. Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta Schmuck Andor, aki szokásához híven azért egy csavart belevitt a történetbe.