Schmuck Andor állapotáról: „Nincs betegségtudatom, ami vagy jó, vagy nem”

Nem ez az első eset, hogy Schmuck Andor komoly egészségügyi problémával küzd.

Schmuck Andor betegsége még mindig „rejtély” Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

Schmuck Andor halálhírét keltették

Ahogy most, évekkel ezelőtt is erős fejfájással kezdődött a betegség, amiből meggyógyulni nem lehet, de tünetmentessé lehet tenni. Az is kiderült, hogy korábban az orránál fogva vezette a nyilvánosságot.

Nem akartam, hogy sajnáljanak, ahogy most sem akarom.

Akkor egy másfajta kezelést kaptam, és le kellett vágatnom a hajamat. A sajtót ez úgy járta be, hogy az akkori feleségemnek elrontották a frizuráját, és együttérzésből én is kopasz lettem” – árulta el.

Most hamar pontot akart tenni a találgatások végére, hogy miért nem vállal el sok felkérést. Hálás a rengeteg érdeklődésért és a jókívánságokért is. Elmondása szerint nagyon sokan hívják, mert bizonyos weboldalak már halálhírét is keltették.

„Így tudom, mire számíthatnék, ha túlélném a saját halálomat. Köszönöm, még élek, és üzenem a rokonoknak, hogy akinek halálhírét keltik, az állítólag sokáig él” – nevetett a férfi.

Nem akarta cserben hagyni Sári Évit A Nagy Duett 2025-ben / Fotó: TV2/hot! magazin

Sári Évi A Nagy Duettes partnereként sem tudott semmiről

Ám saját bevallása szerint a Tisztelet Társasága elnökségén kívül nincs más felelőssége.

Nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert nincs se feleségem, se gyerekem.

Édesanyám elment tavaly télen, így ez a fajta felelősségem is megszűnt. Viszont négy-öt embernek mérhetetlen gyorsasággal magyarázom a munkámat, hogy ha kiesnék, a nyugdíjasok akkor se maradjanak program és lehetőségek nélkül. Társadalmasítom a vezetés felelősségét” – mondta.

Az orvosai tudják róla, hogy öntörvényű, hiszen A Nagy Duett miatt félbeszakította a kezelést, de mindent megtesz, és nyugalommal várja a sorsát.

„Nincs betegségtudatom, ami vagy jó, vagy nem.

Úgy fogom fel az életet, hogy addig tart, ameddig kell neki. Viszont mindenben meglátom a tréfát.

Most például azt mondom, hogy a kórházban jóban kell lenni a nővérrel, a büféssel és a portással. A büféssel már jóban lettünk, és mondtam neki, hogy ez egy hosszú barátság lesz” – mesélte mosolyogva Andor.