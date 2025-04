Rossz hírt közölt az orvos a súlyos beteg Schmuck Andorral

Csalódottan tette le a telefont Schmuck Andor a hétvégén, miután konzultált az orvosával.

Schmuck Andor még nem kapta kézhez a mintavétel eredményét (Fotó: hot! magazin archív)

A fontos hívásra azért volt szükség, mert - mint arról a Bors beszámolt - a mindig optimista politikus március utolsó hétvégéjén, A Nagy Duett élő adásában bejelentette, hogy súlyos beteg. Schmuck Andor állapota jelenleg olyan komoly, hogy életmentő kezelésre van szüksége, ám ezt a TV2 showműsora miatt félbeszakította, és csak kiesését követően folytatta.

Schmuck Andor betegsége: mintavételen járt a politikus

A Bors azóta megtudta: a betegségét sokáig titkoló Schmuck Andort az egyik napilap híreszteléseivel ellentétben nem Svájcban, hanem Magyarországon kezelik, ő ugyanis mindenből, így orvosokból is a hazait szereti. A Tisztelet Társaságának elnöke lapunknak azt is elmesélte, hogy április 3-án, azaz csütörtök reggel járt mintavételen, és sokáig azt hitte, ennek április 7-én már meg is lesz az eredménye.

„Csütörtök reggel hét órára megyek mintavételre, ami egy sorsfordító vizsgálat. Pár napon belül ugyanis kiderül majd, hogy pontosan mivel állok szemben, valamint hogy jót tett-e nekem ez a négyhetes kaland, azaz A Nagy Duett. Abban reménykedem, hogy elég lesz majd a gyógyszeres kezelés, és hamarosan már csak múlt időben fogok beszélni erről az egész betegségről” – árulta el a Borsnak Sári Évi duettpartnere.

Ám térjünk vissza arra a bizonyos telefonhívásra! Nos, a Tisztelet Társaságának elnöke szombaton azért tárcsázta az orvosát, mert tudni akarta, április 7-én pontosan mikor kapja kézhez a mintavétel eredményét. Az orvos először meglepődött, majd közölte a rossz hírt Schmuck Andorral.

A politikusnak még egy hetet várnia kell

A Bors elérte a beteg politikust, aki elmondta, mikor derül ki valóban a diagnózisa.

„Kiderült, hogy soha nem volt szó arról, hogy április 7-én kiderül a mintavétel eredménye. Az orvos a következő hétfőre gondolt, ami április 14-e esik, csak akkor derül ki, hogy milyen további kezelésekre van szükségem. Ez az jelenti, hogy még 6 nap várakozás elé nézek, ami valóban az idegrendszer próbája. Minden körülmények között igyekszem megőrizni az optimizmusomat.Mást nem tehetek! A sok szeretet miatt, amit kapok, nagyon hálás vagyok. A betegségem és az állapotom persze nem jelenti azt, hogy megállt volna az élet, már most elkezdtünk készülni a Tisztelet Társasága 21. születésnapjára” – árulta el a Borsnak a politikus, aki pontosan tudja, sokan suttognak most arról, hogy mi baja van Schmuck Andornak?