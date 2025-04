Rossz hír jött Andrei Mangráról, innen nincs visszaút

A belga Dancing with the Stars legújabb adásában Andrei Mangra salsával állt színpadra párja, Sarah Puttemans kíséretében. Sajnos, ahogy a celeb fogalmazott, számukra véget ért a táncos kaland.

Andrei mindent megtett a továbbjutás érdekében / Fotó: TV2

Valami nagyon szép dolog kezdete volt számomra, amiről kislányként mindig is álmodtam, hogy részt vehessek a DWTS-ben. A verseny egy lehetőség volt számomra, hogy ne csak a tánctudásomat fejlesszem, hanem magam is megmérettessem. Olyan, mintha egy álom túl hamar ért volna véget... Minden hét egy új előrelépés volt, egy új kihívás...

- írta a kiesésről Sarah. Hozzátette, szomorú, főleg azért, mert úgy érzi, sokat kell még tanulnia.

Köszönöm az összes csodálatos és szórakoztató pillanatot együtt, annyi mindent tanítottál nekem az elmúlt hónapban, amiért rendkívül hálás vagyok, és ezt örökké magammal fogom vinni.

- hálálkodott Andrei Mangrának. Mint azt megírtuk, Andrei Mangra egyszer már a magasba emelhette a Dancing with the Stars trófeáját Tóth Andi oldalán, és tavaly is megvolt erre minden esélye Szabó Zsófi mellett, azonban a táncos a verseny alatt botrányba keveredett. Állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, a helyszínre érkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban. Az ügyben nyomozás is indult.