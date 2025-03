"Borzasztó fájdalom" – lesújtó hírt jelentett be Andrei Mangra partnere

Andrei Mangra március 10-én tért vissza a Dancing with the Stars parkettjére, azzal a kisebb csavarral, hogy ezentúl Belgiumban ropja, miután tavaly ősszel botrányos körülmények között távoznia kellett a TV2 produkciójából.

Andrai Mangra / Fotó: hot magazin

Ha esetleg lemaradtál volna, mi történt, itt egy kis emlékeztető: a népszerű táncosnak tavaly ősszel kellett otthagynia a TV2 produkcióját, ugyanis komoly balhéba keveredett. Állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban. Az ügyben nem meglepő módon nyomozás indult, ám amíg ez tart, Andrei fogta a sátorfáját és lelépett Magyarországról. Nos, ekkor még mindenki azt hitte, hogy Romániában próbálja feldolgozni a történteket, de februárban bejelentette, hogy visszatér a Dancing with the Stars műsorába. Igaz, nem hazánkban, hanem Belgiumban...

Bár Andrei Mangra partnernője, Sarah Puttemans meglehetősen kemény kritikát kapott az első élő show után, az alacsonyabb pontszámok nem szegték kedvüket: gőzerővel készülnek azóta is, és bár Sarah nem igazán oszt meg kulisszák mögött képeket Andrei-jel, vélhetően nagyon komolyan veszi a megmérettetést.

Aggasztó hírt jelentett be Andrei Mangra táncpartnere

Sarah Puttemans e heti felkészülése azonban semmiképp sem nevezhető sétagaloppnak! Andrei Mangra táncpartnere arról számolt be egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben, hogy összeszedett egy csúnya szemgyulladást, ami amellett, hogy nagyon látványos, piszkosul fáj is.

"Nagyon izgatott vagyok a következő táncunk miatt. Még akkor is, ha begyulladt a szemem. Borzasztó fájdalom"

– közölte Sarah Puttemans a közösségi oldalon.

Andrei Mangra partnerének az élő show előtt gyulladt be a szeme (Fotó: Instagram)

Bár azt nem lehet tudni, hogy a gyulladás mennyire befolyásolja Sarah Puttemans teljesítményét, az biztos, hogy Mangra mindent megtesz majd a magas pontszám érdekében.