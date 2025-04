Rákóczi Feri erre már nem hajlandó – „Nem akarok roncsként hazamenni és ezekbe belehalni!”

Rákóczi Feri neve mára egyet jelent a rádiózással és a szórakoztató műsorok világával, de a sikerhez vezető út cseppet sem volt egyenes. A Hevesi Tamás Podcast friss adásában a műsorvezető kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogyan indult, és milyen változásokkal kellett szembenéznie az elmúlt három és fél évtized során.

Rákóczi Feri Sebestyén Balázs mellett már évek óta ébreszti az országot az éterből (Fotó: Mediaworks Archív)

Rákóczi Ferit megrázza a kommentelők kegyetlensége

Rákóczi Ferinek kezdetben még eszébe sem jutott, hogy a mikrofon másik oldalán álljon. Hangtechnikusként képzelte el a jövőjét, de egy váratlan helyzet rádiós műsorvezetővé emelte – egy olyan szerepkörbe, amelyben azóta is otthonosan mozog. A műsorvezető felelevenítette, hogyan vágott neki a nagy kalandnak: vidékről Budapestre költözött, hogy komolyabb lehetőségeket találjon a médiában.

Azóta rengeteget változott a világ – és vele együtt a kommunikáció is.

Régen először 10 ember hallott, látott. Ma valaki megnyer egy tehetségkutatót és egymillió ember látja. Most a közösségi média leple alatt olyan szinten gázolunk bele a másik szívébe, lelkébe. Olyan hangnemben beszélünk emberekről, hogy elképesztő.

– mesélte, majd elárulta, hogy a média brutalitása sokszor fájdalmas példákkal is megtölti mindennapjait. Király Linda elhíresült Himnusz-bakiját említve elmondta, mennyire megviselheti az embert, ahogy a közvélemény kíméletlenül rázúdult valakire.

„Mi is minden nap kapunk ilyet. Isten király vagy az egyik témában, mert tetszik a hallgatónak, aztán egy óra múlva olyat ír, hogy anyukámat sajnálom, mert éppen nem ért egyet azzal, amit mondok.”

Rákóczi Feri gyerekeit is óvja a mindennapokban, így különösen fontosnak tartja a mentális jóllétet és hogy ne vigye haza a rájuk ömlő kritikát.

Ez a lelkemet teszi tönkre, ha ezekbe belemegyek, ha ezekre válaszolok. Vannak gyerekeim, én nem akarok roncsként hazamenni. Én ebbe nem akarok belehalni.

Hevesi Tamás is osztotta véleményét, kiemelve, hogy a negatív visszajelzések kezelését meg kell tanulni: „Még ha igazuk is van, a stílus nem mindegy. Az építő kritika elfogadható” – tette hozzá.