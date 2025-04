Rákóczi Feri: „Néhány évet még toltam volna az elszakadást”

Közismert tény, hogy a műsorvezető odavan a gasztronómiáért, annak a történetét azonban kevesen ismerik, hogyan kezdett el főzni. Tizenkilenc évesen a barátaival kitalálták, hogy vörösboros marhalábszár-pörköltet készítenek vacsorára, de a vörösboron és a marhalábszáron kívül semmijük nem volt hozzá – receptjük sem. Ezért Rákóczi Feri hazaszaladt, és az édesanyjától kért tanácsot az ételhez.

Rákóczi Feri lánya lassan már egy éve Spanyolországban él (Fotó: VIASAT3 / HOT MAGAZIN)

„Úgy emlékszem, nagyon jól sikerült! A másik lehetőség, hogy addigra annyira befröccsöztünk, hogy már minden jó volt; a lényeg, hogy átment a teszten” – nevetett a rádiós.

Mások etetése ma már az egyik szeretetnyelve, de nem az egyetlen.

„A családon belül az ölelgetés és a puszilgatás is jellemző rám. A főzés mellett a bevásárlást és a mosogatást is igyekszem magamra vállalni. Egy férfi nem várhatja el, hogy ő csak hazaér, és legyen mosott ruha, meleg étel, meg a gyerekekkel is a nő foglalkozzon” – tette hozzá.

„A gyerkeimet szoktam előszeretettel átverni”

A felesége, Judith – akit ő Békának hív – természetesen szintén tud főzni, és a gyerekeik, Panna és Soma is odaállnak néha a tűzhely elé. A 17 éves lánya mostanában bizonyára többször megfordul a konyhában, hiszen lassan egy éve Spanyolországban él.

Judith leállította csintalankodást (Fotó: MARKOVICS GÁBOR / HOT MAGAZIN)

„Tengeri ételek, napsütés; kínkeserves életet él odakint” – ironizált az édesapa. „Néhány évet még toltam volna az elszakadást. Amikor a repülőtéren már nem mehettem vele tovább, összetörtem, üvöltve sírtam. De mindennap beszélünk, és kéthavonta személyesen is találkozunk, szóval kibírható” – tette hozzá.

Az érzékeny apuka azért megéri a pénzét! A hétköznap esténként a VIASAT3-on látható Troll a konyhában harmadik évada kapcsán kiderült, hogy a műsorra jellemző szívatás tőle sem áll távol.

„A gyerekeimet szoktam előszeretettel átverni. Imádtam velük eljátszani, hogy egy drága tárgy dobozában valami mást kapnak. Én jókat röhögtem, aztán Béka rám szólt, hogy ezzel nem erősítem a kapcsolatot velük, így abbahagytam” – idézte fel Feri.

Rákóczi Feri megijedt Sárközi Ákostól

A Troll a konyhában 3. évadához ezúttal Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf csatlakozott, akitől Ferinek eleinte összeszorult a torka.