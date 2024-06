Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi: „Én lazítok Bogin, ő pedig nálam néha behúzza a féket”

Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi egysége tényleg irigylésre méltó, hiszen 2019-ben kerültek közelebb egymáshoz a közös munka kapcsán, azóta pedig olyannyira kiteljesedett a szerelmük, hogy összeházasodtak, és megszületett a kisfiuk is. Most azonban nemcsak a gyermeknevelésben, hanem a színpadon is egy csapatot alkotnak majd.

Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi az X-Faktorban ismerkedtek meg - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Valamilyen szempontból mi szeretjük hazavinni a munkát, pláne ha ilyen „szerelemprojekten” dolgozhatunk. Főleg ilyen helyzetben, amikor egy család vagyunk, ráadásul Boginak ez az első nagyobb munkája Ábel születése óta – kezdte Puskás-Dallos Peti a hot! magazinnak.

Puskás-Dallos Peti és bogi jól kiegészítik egymást

Mindenkinek megvan a maga reszortja, a szerelmesek elmondása szerint ezért is működnek együtt ennyire remekül a hétköznapokban és a színpadon is.

– Szerintem meglehetősen jól kiegészítjük egymást. Bogi az életben alapvetően stréberebb, amíg én a lazább felet képviselem. Szerintem pont ezért működik jól a mi párosunk: én lazítok Bogin, ő pedig nálam néha behúzza a féket – árulta el Peti.

„Nagy élmény, hogy kiszakadhatunk a hétköznapi apa-anya szerepkörből”

A Karinthy Színházban bemutatásra kerülő darab egy szétesőben lévő házasságról szól; ez azért is lesz nagy kihívás számukra, mivel a való életben egyáltalán nincs gond kettejük egységével.

Puskás-Dallos Bogi humora fantasztikus – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Még csak angolul ismerjük az előadást, így izgalmas lesz majd olvasni a fordítást. Kíváncsi leszek, miként alakítunk majd egy olyan párt, akiknek tönkrement a házasságuk, miközben nálunk szerencsére minden rendben van otthon. Nem lesz könnyű ezt eljátszani.

Bogi egész gyerekkorában rajongott a színházért, így amikor lehetősége adódott arra, hogy élete szerelmével közösen álljon színpadra, egy pillanatig sem hezitált.

– Külön öröm számomra, hogy a férjemmel egy kétszemélyes előadásban alakíthatunk házaspárt. Nekem nagy szakmai kihívás, Petinek azért van már gyakorlata ebben. Ráadásul nagy élmény, hogy picit kiszakadhatunk a hétköznapi apa-anya szerepkörből, és visszatérhetünk a színpadra. 2019-ben az X-Faktorban ismerkedtünk meg, a munka kapcsán találkoztunk először, így nem idegen nekünk a közös munka – mondta Bogi.

Romantikus musical A Karinthy Színház színpadán mutatkozik be a házaspár a 2024/2025-ös évadban a Jason Robert Brown által megálmodott Az elmúlt öt év című romantikus musicalben.