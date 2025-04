Horváth Csenge A Nagy Duettben? Pető Brúnó barátnője is bevállalná a műsort

Én álltam már ugyanezen a színpadon, csak akkor még a Sztárban Sztár+1 kicsiben, szóval nem ismeretlen nekem ez a terep. Úgyhogy, nem tudom, hogy profinak vagy amatőrnek számítok most, még az is lehet, hogy a zsűriben kellene ülnöm. De ha arra nem is, ha versenyzőnek felkérnének, simán bevállalnám, mert szerintem ez egy tök nagy buli