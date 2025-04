„Kórházba kerültem” - aggasztó híreket közölt Keleti Andrea

Elvesztem az utóbbi időben, és igazából még most sem vagyok meg teljesen, bár határozottan biztató a helyzet. 15 napja lettem beteg, egy senki nem tudja milyen vírussal kezdtem. Holnap lesz egy hete, hogy kórházba kerültem, és nagyon lassan, most már látszik a fény az alagút végén. A jövő héten hazaengednek, ha már semmi nem jön közbe. Azt mondhatom, hogy pusztító. A múlt hétvégén volt egy pont, amikor annyira megijedtünk, hogy mentőt hívtunk. Tudjátok, hogy sportos vagyok, erős és igazán akaratos ha kell, de most legyőztek