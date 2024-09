Itt a vége: drámai bejelentést tett az Oscar-díjas színésznő - Videó

Az elmúlt időszakban több híresség is úgy döntött, hogy visszavonul. Az Aerosmith frontembere például turné közben jelentette be, hogy befejezi zenei pályafutását.

Az Oscar-díjas színésznő bejelentette a visszavonulását Fotó: NurPhoto via AFP

Ezúttal egy népszerű színésznő döntött a befejezés mellett. A 76 éves Kathy Bates bejelentette, hogy a jelenleg futó sorozata után visszavonul a színészkedéstől. Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő pályafutása során számos azóta ikonikussá vált filmben szerepelt.

Öt évtizedes ikonikus karrier után Kathy Bates elárulta, hogy készen áll a visszavonulásra, miután az új sorozata, a Matlock véget ér. A színésznő egy Oscar-díjat, két Primetime Emmyt és két Golden Globe-ot kapott hosszú karrierje során, ám most úgy érzi, be akarja fejezni a színészkedést. Valójában már a Matlock előtt is tervezte a visszavonulását, hetekkel azután küldték el neki a sorozat pilotjának forgatókönyvét, hogy közölte ügynökeivel a döntését. Ám a neki szánt karakter jelleme annyira megérintette a színésznőt, hogy úgy döntött, ezt a szerepet még elvállalja.

Ez az utolsó táncom

- szögezte le Kathy Bates. A Matlockot 18 epizódosra tervezik és szeptember 22-én lesz a premierje. Bates hozzátette, hogy azért kötődik a karakterhez, mert mindketten a munkájukat használják a bánatuk feldolgozására.

− Talán valamilyen mély szinten ezért vonzódtam ehhez - vallotta be a színésznő. Elárulta, hogy egy tavalyi filmforgatás (nem árulta el, melyik filmről van szó) miatt gondolkodott el komolyan a visszavonuláson...

Kathy Bates számára az 1990-es Tortúra című film hozta el a várva várt sikert, ezért az alakításért kapta az egyetlen Oscar-díját, és az egyik Golden Globe-díját is. Láthattuk őt a Titanicban, az Anyám nyakán című vígjátékban, de feltűnt a Két pasi – meg egy kicsi című sorozatban is - írja a Life.hu.

Íme az utolsó sorozatának előzetese: